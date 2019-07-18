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İran "yakıt kaçakçılığı yapan" yabancı bir tankere el koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 14:48 | Son Güncelleme

İran "yakıt kaçakçılığı yapan" yabancı bir tankere el koydu

İSTANBUL (AA) - İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda "yakıt kaçakçılığı yapan" yabancı bir tankere el koyduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızlarına ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü, Basra Körfezi'nde devriye görevindeki Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerine ait botların yabancı bir tankeri yakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Lark Adası'nın güneyinde durdurduğu belirtildi.

Tankerde 1 milyon litre yakıt taşındığı ve yabancı uyruklu 12 kişilik mürettebat bulunduğu ifadelerine yer verilen açıklamada, Batılı bazı medya organlarında geçen "İran'ın bir diğer yabancı tankeri durdurduğu" iddiaları yalanlandı.

Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait petrol tankerinden cumartesi gecesinden bu yana haber alınamadığı bildirilmişti.

Konuyla ilgili İran Dışişleri Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamada, İran'ın BAE'ye ait petrol tankerine el koyduğu yönündeki iddialar yalanlanmış, İran güçlerinin arıza yapan gemiyi gerekli müdahalelerin yapılması için İran kara sularına çektiği ifade edilmişti.

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Basra Körfezi İran Devrim Muhafızları yabancı tankeri durdurma

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