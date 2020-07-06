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İran Yanan Tesisin Santrifüj Merkezi Olduğunu Doğruladı

06.07.2020 18:35 | Son Güncelleme

İran Nükleer Enerji Dairesi Sözcüsü, santrifüj montaj merkezindeki çalışmaların 2013’te başladığını ve 2018’de merkezin açıldığını söyledi

İran Yanan Tesisin Santrifüj Merkezi Olduğunu Doğruladı

İran yönetimi, geçen hafta yangında zarar gören yer altındaki Natanz nükleer tesisinin yeni bir santrifüj montaj merkezi olduğunu doğruladı.

İranlı yetkililer daha önce, Perşembe günü çıkan yangını önemsiz göstermeye yönelik açıklamalar yapmış, olayda inşaat halindeki bir “sanayi barakasının” etkilendiğini belirtmişti. Bunun birlikte, İran devlet televizyonunda yayınlanan fotoğraf ve videolarda, üzerinde yanık izleri olan ve çatısı harap olmuş iki katlı tuğladan bir bina görülüyordu.

Resmi haber ajansı IRNA’nın bildirdiğine göre, İran Nükleer Enerji Dairesi Sözcüsü Behruz Kamalvandi, santrifüj montaj merkezindeki çalışmaların 2013’te başladığını ve 2018’de merkezin açıldığını söyledi.

“Yangın sanal saldırı sonucu çıktı”

“Daha ileri düzeyde santrifüj makinelerinin orada inşa edilmesi planlanıyordu” diyen Kamalvandi, yangının yol açtığı zarar nedeniyle bu makinelerinin geliştirilmesi ve üretiminde orta vadede ertelemelerin olabileceğini kaydetti.

Kamalvandi, “yangının duyarlı aygıtlar ve ölçüm cihazlarına” zarar verdiğini, 2015 tarihli uluslarası nükleer anlaşmanın getirdiği kısıtlamalar yüzünden merkezin tam kapasiteyle çalışmadığını bildirdi. İran, ABD’nin iki yıl önce anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinden sonra ileri düzeyde santrifüj modelleri üzerinde deneylere başlamıştı. İran nükleer programının barışçı olduğunu savunuyor.

İranlı yetkililer Cuma günü yaptıkları açıklamada, Natanz’taki tesiste çıkan yangının siber saldırı sonucu ortaya çıkan sorunlardan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, ülkenin nükleer tesislerini hedef alacak siber saldırılara karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu. 2010 yılında da Stuxnet adlı bilgisayar virüsünün Natanz’daki bilgisayar sistemlerine saldırıda kullanıldığı tespit edilmişti. Söz konusu virüsün Amerika ve İsrail tarafından geliştirildiği öne sürülmüştü.

Amerikan haber ajansı Associated Press’e Cuma günü konuşan iki Amerikalı uzman, yayınlanan fotoğraflar ve uydu görüntülerine dayanarak, zarar gören binayı Natanz’daki yeni İran Santrifüj Montaj Merkezi olarak tanımlamıştı.

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