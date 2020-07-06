İran Yanan Tesisin Santrifüj Merkezi Olduğunu Doğruladı

İran yönetimi, geçen hafta yangında zarar gören yer altındaki Natanz nükleer tesisinin yeni bir santrifüj montaj merkezi olduğunu doğruladı.

İranlı yetkililer daha önce, Perşembe günü çıkan yangını önemsiz göstermeye yönelik açıklamalar yapmış, olayda inşaat halindeki bir “sanayi barakasının” etkilendiğini belirtmişti. Bunun birlikte, İran devlet televizyonunda yayınlanan fotoğraf ve videolarda, üzerinde yanık izleri olan ve çatısı harap olmuş iki katlı tuğladan bir bina görülüyordu.

Resmi haber ajansı IRNA’nın bildirdiğine göre, İran Nükleer Enerji Dairesi Sözcüsü Behruz Kamalvandi, santrifüj montaj merkezindeki çalışmaların 2013’te başladığını ve 2018’de merkezin açıldığını söyledi.

“Yangın sanal saldırı sonucu çıktı”

“Daha ileri düzeyde santrifüj makinelerinin orada inşa edilmesi planlanıyordu” diyen Kamalvandi, yangının yol açtığı zarar nedeniyle bu makinelerinin geliştirilmesi ve üretiminde orta vadede ertelemelerin olabileceğini kaydetti.

Kamalvandi, “yangının duyarlı aygıtlar ve ölçüm cihazlarına” zarar verdiğini, 2015 tarihli uluslarası nükleer anlaşmanın getirdiği kısıtlamalar yüzünden merkezin tam kapasiteyle çalışmadığını bildirdi. İran, ABD’nin iki yıl önce anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinden sonra ileri düzeyde santrifüj modelleri üzerinde deneylere başlamıştı. İran nükleer programının barışçı olduğunu savunuyor.