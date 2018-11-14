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İran yaptırım sürecinde Türkiye ile ticareti geliştirmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan Arez Serbest Ticaret Bölgesi'nin Türk ve İranlı iş adamları için yeni ticaret noktalarından biri olması amaçlanıyor - Arez Serbest Ticaret Bölgesi Müdürü Muhsin Neriman: "Türkiye ile uzun yıllara dayanan ticari ilişkilerimiz var ve bu bağların kesilmesi mümkün değildir"

TEBRİZ (AA) - İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Arez Serbest Ticaret Bölgesi'nin, Türk ve İranlı iş adamlarını buluşturan yeni ticaret noktalarından biri olması hedefleniyor.

İran'ın kuzeybatısında 51 bin dönümlük arazide kurulan Arez Serbest Ticaret Bölgesi, Azerilerin yoğunlukta yaşadığı Tebriz'e 137 kilometre mesafede yer alıyor.

Üretim için gerekli ham maddenin önemli bir bölümünü Türkiye'den temin eden ülkede yetkililer ticari ilişkilerin ABD yaptırımlarından etkilenmeden devam edeceği görüşünde. Türkiye sınırına yakın bir bölgede kurulan ve son dönemde gelişmekte olan serbest ticaret bölgesinin iki taraf arasındaki ticari iş birliğini güçlendireceği değerlendirmesi yapılıyor.

AA muhabirine konuşan Arez Serbest Ticaret Bölgesi Müdürü Muhsin Neriman, gümrük, vergi ve geçişlerle ilgili muafiyetlerin tanındığı bölgedeki şirketlerin yüzde 60'ının yabancılardan, bunların da yüzde 30'unun Türk firmalarından oluştuğunu söyledi.

ABD yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeden kendileri için en önemlisinin Türkiye olduğunu dile getiren Neriman, "Türkiye ile uzun yıllara dayanan ticari ilişkilerimiz var ve bu bağların kesilmesi mümkün değildir." dedi.

Tebriz Planlama ve İdarecilik Teşkilatı Başkanı Davut Behbudi de Türkiye-İran ticari ilişkilerinin köklü olduğunu ve yaptırımlardan çok az etkileneceğini belirterek, iki tarafın da yapılan ticari anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti.

Behbudi, Türkiye ve İran'ın yerel para birimleri ve kendi bankacılık kanallarıyla ticari ilişkileri arttırabileceğine vurgu yaptı.

Serbest bölgedeki asfalt üretim tesisleri müdürü Behzat Sadıki ise burada üretilen asfaltın önemli bir bölümünün Türkiye'ye ihraç edildiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara karşı olduklarını ve doğru bulmadıklarını açıklamıştı. İran hükümet yetkilileri de Türkiye'nin sürekli olarak yanlarında durduğunu ve bu yaptırımlar sürecinde de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin zarar görmeden devam edeceğini belirtiyor.

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Arez İRAN Tebriz

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