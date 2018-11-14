İran yaptırım sürecinde Türkiye ile ticareti geliştirmek istiyor

TEBRİZ (AA) - İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Arez Serbest Ticaret Bölgesi'nin, Türk ve İranlı iş adamlarını buluşturan yeni ticaret noktalarından biri olması hedefleniyor.

İran'ın kuzeybatısında 51 bin dönümlük arazide kurulan Arez Serbest Ticaret Bölgesi, Azerilerin yoğunlukta yaşadığı Tebriz'e 137 kilometre mesafede yer alıyor.

Üretim için gerekli ham maddenin önemli bir bölümünü Türkiye'den temin eden ülkede yetkililer ticari ilişkilerin ABD yaptırımlarından etkilenmeden devam edeceği görüşünde. Türkiye sınırına yakın bir bölgede kurulan ve son dönemde gelişmekte olan serbest ticaret bölgesinin iki taraf arasındaki ticari iş birliğini güçlendireceği değerlendirmesi yapılıyor.

AA muhabirine konuşan Arez Serbest Ticaret Bölgesi Müdürü Muhsin Neriman, gümrük, vergi ve geçişlerle ilgili muafiyetlerin tanındığı bölgedeki şirketlerin yüzde 60'ının yabancılardan, bunların da yüzde 30'unun Türk firmalarından oluştuğunu söyledi.

ABD yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeden kendileri için en önemlisinin Türkiye olduğunu dile getiren Neriman, "Türkiye ile uzun yıllara dayanan ticari ilişkilerimiz var ve bu bağların kesilmesi mümkün değildir." dedi.