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İran: "Yaptırımlar kalkmadan ABD ile diyalog başlamaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2019 22:28 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “ekonomik savaş” olarak nitelendirdiği ABD’nin yaptırımlarını kaldırmadan iki ülke arasında diyaloğun başlamayacağını söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı bir açıklamada İran ile ön koşulsuz görüşmelere başlanabileceğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “ekonomik savaş” olarak nitelendirdiği ABD’nin yaptırımlarını kaldırmadan iki ülke arasında diyaloğun başlamayacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı bir açıklamada İran ile ön koşulsuz görüşmelere başlanabileceğini açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün yaptığı açıklamada ABD’nin yaptırımlarını “ekonomik savaş” olarak nitelendirerek, İran’ın nükleer programıyla hiçbir ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Zarif, yaptırımlar kalkmadan ABD ile diyaloğun başlamayacağını söyledi.
Bakan Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran’a karşı ekonomik terörizm masum sivilleri hedef alıyor. Kalbi kırılmış annesi büyüdükçe ona protez bacak alamadığı bu küçük çocuk gibi” diyerek bir kadının oğlunun ihtiyacı olan protez bacağın yaptırımlar nedeniyle alamadıklarını söylediği bir video paylaştı.

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