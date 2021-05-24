İran: ‘‘Yaptırımların Kaldırılması Görüşmelerde Koz Olmamalı’’

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pazartesi günü yaptığı açıklamada eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde konulan yaptırımların kaldırılmasının yasal ve ahlaki bir zorunluluk olduğunu söyledi. Zarif, bunun her iki tarafın da uluslararası nükleer anlaşmaya geri dönmek için yürüttükleri müzakerelerde koz olarak kullanılacak bir unsur olmadığına dikkat çekti.

Zarif yazdığı Twitter mesajında ‘’Trump’ta işe yaramadı, sizde de işe yaramaz’’ ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir gün önce yaptığı açıklamada İran’ın ekonomik yaptırımlardan kurtulmak için nükleer anlaşmanın kısıtlamalarına uyup uymayacağının belirsiz olduğunu söylemişti.

Blinken ABC televizyonuna yaptığı açıklamada ‘‘İran, bence, nükleer tarafta yeniden uyum sağlamak için ne yapması gerektiğini biliyor, ancak İran'ın yapması gerekeni yapmak için bir karar vermeye hazır ve istekli olup olmadığını henüz görmedik. Esas sınav budur ve henüz bu konuda bir yanıt alamadık" diye konuşmuştu.

İran, ABD ile 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşmayı yeniden şekillendirmek için diplomatlar aracılığıyla doğrudan olmayan görüşmeler yürütüyor. İran, nükleer programının barış amaçlı olduğunu söylüyor.