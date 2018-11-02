İran yaptırımlarında Türkiye’ye kademeli muafiyet beklentisi

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre İran'dan petrol ithalatı üçer aylık sürelerle azaltılacak, ancak sıfırlanmayacak.ABD’nin, İran’dan petrol alımına ambargo kararı, 5 Kasım’da yürürlüğe girecek. Türkiye’nin petrol ithalatçısı TÜPRAŞ’ın, ambargodan kademeli olarak muaf tutulması yönünde ABD ile anlaştığı belirtiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Cuma günü, "Türkiye'nin muafiyet gösterilecek ülkeler arasında olduğunu biliyoruz. Ancak detaylar elimize ulaşmadı" açıklaması yaptı. Konuyla ilgili DW Türkçe’ye bilgi veren bir Enerji Bakanlığı yetkilisi, İran ambargosu ile ilgili görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürüdüğünü belirterek "TÜPRAŞ'a petrol ithalatında kademeli muafiyet sağlanacağını" söyledi. Hem ABD’nin hem BM’nin 2011’de de İran’a yaptırım uyguladığını hatırlatan söz konusu kaynak, "O zaman İran’dan petrol alımını yüzde 20 oranında azaltmıştık. Şimdi de, kademeli olarak Mayıs'tan bu yana azaltıyoruz. İran’dan petrol alımını sıfırlamayacağız. İran petrolü Türkiye’nin rafinerilerine daha uygun ve ödeme şartları daha cazip. Rafinerilerin yüzde 60’ı İran petrolünü işliyor. Uzlaşmaya göre üçer aylık sürelerle İran petrolünün ithalatının azaltılması öngörülüyor” açıklamasında bulundu.

Aynı kaynak, hisselerinin yüzde 49'u borsada işlem gören TÜPRAŞ’ın, ABD’li ortaklarına da dikkat çekti. ABD’li Lazard Asset Management Fonu Haziran'da 1,5 milyon adet TÜPRAŞ hissesi alarak, şirketteki payını yüzde 5’in üzerine çıkarmıştı. TÜPRAŞ Irak ve Rusya'ya yöneldi ABD Hazine Bakanlığı, 5 Kasım’dan önce İran’dan petrol ithalatı yapan ülkelerin ithalatlarını yüzde 20 düşürmelerini beklediğini açıklamıştı. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) verilerine göre TÜPRAŞ, ABD’nin yaptırım kararını duyurduğu Mayıs ayından bu yana İran’dan ham petrol alımını kademeli olarak azalttı. Türkiye geçen yıl Ağustos ayında İran’dan 965 bin ton ham petrol alırken, bu miktar Ağustos'ta 647 bin tona düşürüldü. İran’dan petrol alımı kademeli olarak azaltılırken, Irak ve Rusya’dan alım arttı. Irak’tan ham petrol alımı 654 bin tondan 732 bin tona, Rusya’dan alımlar 218 bin tondan 590 bin tona çıktı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinden enerji uzmanı Prof. Necdet Pamir, İran’dan yapılan alımların kademeli olarak düşmesinin, ABD’ye, "dediğinizi yapıyoruz" anlamına geldiğini belirterek tüm ülkelerin İran’dan petrol alımlarını ciddi oranda azalttığını söyledi.