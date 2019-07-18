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İran: ‘Yardım Edilen Tankere El koyduk’

18.07.2019 16:52 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Basra Körfezi'nde petrol kaçakçılığı yaptığını tespit ettikleri bir tankeri alı koyduklarını açıkladı

İran: ‘Yardım Edilen Tankere El koyduk’

İran Devrim Muhafızları Basra Körfezi'nde petrol kaçakçılığı yaptığını tespit ettikleri bir tankeri alı koyduklarını açıkladı.

Devrim Muhafızları’nın açıklamasını İran devlet televizyonu duyurdu. Haberde, Larak Adası'nda bir milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tankere 14 Temmuz Pazar günü el konulduğu bildirildi.

Devrim Muhafızları açıklamasında, “Pazar günü acil durum çağrısı yapan ve İran karasularına çekilen tankere, petrol kaçakçılığı yaptığını ortaya çıkardıktan sonra, mahkeme kararıyla el koyduk” dendi.

Açıklamada geminin adı verilmedi ancak Körfez'de başka bir gemiye el konulmadığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü iki gün önce yaptığı açıklamada, İran Deniz Kuvvetleri'nin tamire ihtiyaç duyan yabancı bir petrol tankerinin yardımına gittiğini söylemişti.

Öte yandan Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, Basra Körfezi bölgesindeki gemilerin özgürce seyri için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını açıkladı.

Yemen’de İran destekli Husilerle savaşan Suudi liderliğindeki koalisyonun komutanı Prens Fahd bin Turki ile ortak basın toplantısı düzenleyen McKenzie, bu konuda diğer ülkelerle de iletişim halinde olduklarını söyledi.

Prens Fahd da, olası bir uluslararası deniz güvenliği koalisyonunda Suudi Arabistan’ın yer alıp almayacağı sorusuna, Krallık’ın Kızıl Deniz’de gemilere eşlik ettiği ettiği yanıtını verdi.

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