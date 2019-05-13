"Tüm erkler, kurumlar ve yetkililer görevlerini yerine getirmek için yeterince yasal yetkilere sahipler. Sorumlulukların yerine getirilmesiyle ilgili gevşek davranılmamalı. Bu doğrultuda öncelik halkın geçim şartlarının iyileştirilmesidir."

Ruhani'nin "Cumhurbaşkanının gücü ve yetkisi oranında hükümetten talepte bulunulmalıdır" açıklamasını isim vermeden eleştiren Reisi, İran lideri Ali Hamaney'in yöneticilere yeteri kadar yetki verdiğini ve şimdi sorumluluğun yetkililerde olduğunu söyledi.

ABD'nin İran'a karşı düşmanca adım attığını ve bu yönetimle müzakere yapmayacaklarını dile getiren Reisi, "Halkın hukukunu yok sayanlara olumlu mesaj içerecek bir müzakere yapmayız. Bugün düşmanın önümüze çıkardığı siyasi, ekonomik ve psikolojik bir savaşla karşı karşıyayız. Başarımız devrimin yüksek öğretilerindedir." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önceki gün yaptığı açıklamada hükümetin sahip olduğu inisiyatif ve yetkilerle ilgili şunları kaydetmişti:

"Hükümete bir soru sorulduğunda ya da bir talepte bulunulduğunda konunun diğer tarafı da değerlendirilmelidir. Soru sorulan konularla ilgili hükümetin ne kadar yetkiye sahip olduğuna bakılmalıdır. Mesela eğer dış siyaset, kültür ya da internet ile ilgili hükümete bir soru yöneltilecek veya bir talepte bulunulacaksa hükümetin bu alanlarda ne kadar inisiyatif sahibi olduğunu da görmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanının gücü ve yetkisi oranında hükümetten talepte bulunulmalıdır."

