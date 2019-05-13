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İran Yargı Erki Başkanı'ndan Ruhani'nin "yetki" açıklamasına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi: "Tüm erkler, kurumlar ve yetkililer görevlerini yerine getirmek için yeterince yasal yetkilere sahipler. Sorumlulukların yerine getirilmesiyle ilgili gevşek davranılmamalı. Bu doğrultuda öncelik halkın geçim şartlarının iyileştirilmesidir"

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yeterli yetkiye sahip olmadıkları yönündeki ifadelerini eleştirdi.

Başkent Tahran'da yüksek yargı mensuplarıyla bir araya gelen Reisi, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani'nin "Cumhurbaşkanının gücü ve yetkisi oranında hükümetten talepte bulunulmalıdır" açıklamasını isim vermeden eleştiren Reisi, İran lideri Ali Hamaney'in yöneticilere yeteri kadar yetki verdiğini ve şimdi sorumluluğun yetkililerde olduğunu söyledi.

Reisi, ülkedeki yetki tartışmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tüm erkler, kurumlar ve yetkililer görevlerini yerine getirmek için yeterince yasal yetkilere sahipler. Sorumlulukların yerine getirilmesiyle ilgili gevşek davranılmamalı. Bu doğrultuda öncelik halkın geçim şartlarının iyileştirilmesidir."

İbrahim Reisi, birilerinin halkın geçim meselesini kullanmaması için hükümete bağlı kurumların piyasanın kontrol altına alınması noktasında acil adımlar atması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin İran'a karşı düşmanca adım attığını ve bu yönetimle müzakere yapmayacaklarını dile getiren Reisi, "Halkın hukukunu yok sayanlara olumlu mesaj içerecek bir müzakere yapmayız. Bugün düşmanın önümüze çıkardığı siyasi, ekonomik ve psikolojik bir savaşla karşı karşıyayız. Başarımız devrimin yüksek öğretilerindedir." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önceki gün yaptığı açıklamada hükümetin sahip olduğu inisiyatif ve yetkilerle ilgili şunları kaydetmişti:

"Hükümete bir soru sorulduğunda ya da bir talepte bulunulduğunda konunun diğer tarafı da değerlendirilmelidir. Soru sorulan konularla ilgili hükümetin ne kadar yetkiye sahip olduğuna bakılmalıdır. Mesela eğer dış siyaset, kültür ya da internet ile ilgili hükümete bir soru yöneltilecek veya bir talepte bulunulacaksa hükümetin bu alanlarda ne kadar inisiyatif sahibi olduğunu da görmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanının gücü ve yetkisi oranında hükümetten talepte bulunulmalıdır."

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İRAN Reisi Tahran Yargı Erki

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