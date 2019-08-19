"İran yeni anlaşma için ABD ile müzakereden yana değil"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yeni bir nükleer anlaşma için ABD ile müzakereden yana olmadıklarını söyledi.

İran devlet medyasına göre, Finlandiya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Zarif, mevkidaşı Pekka Haavisto ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Washington ile Tahran arasında müzakereye kapıları kapatan Zarif, ara buluculuk konusunun da her şeyden önce ABD'nin taahhütlerine bağlı kalması için ele alınabileceğini ifade etti.

Zarif, "İran, yeni bir nükleer anlaşma için ABD ile müzakereden yana değildir. ABD ile detaylı olarak müzakere ettik ve masadan kalkan biz olmadık. Herkesin razı olacağı bir anlaşma yoktur. Kimsenin muhalif olmadığı bir anlaşma iyidir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yaptırım uygulamakla yetinmediğini başka ülkeleri de buna mecbur bıraktığını dile getiren Zarif, Washington'u gerginliği artırmakla suçlayarak, Cebelitarık Özerk Yönetiminin serbest bıraktığı petrol tankeriyle ilgili "mahkemeden tamamen siyasi bir hüküm çıkarttığını" savundu.