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İran yeni bir nükleer araştırma reaktörü inşa ediyor

27.10.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran yeni bir nükleer araştırma reaktörü inşa ediyor

İran, İsfahan eyaletinde 10 megavatlık yeni bir nükleer araştırma reaktörü inşa etmeye başladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İsfahan'daki nükleer araştırma reaktörünün inşasına İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin de katıldığı törenle başlandı.

Haberde, yüzde 20 zenginleştirilmiş nükleer yakıt kullanan, 10 megavatlık havuz tipi reaktörün, nükleer yakıtların test edilmesi, tıbbi ve endüstriyel radyoizotopların üretimi ve nötron ışınlarının araştırma ve uygulamalarının geliştirilmesi için kullanılacağı kaydedildi.

Nükleer araştırma reaktörünün ülkenin en büyük nükleer tesislerinden İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi'nin bünyesinde bulunacağı ifade edildi.

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İran

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