İran Yeni Cumhurbaşkanı'nı Seçti

Seçimin tek ılımlı kesim adayı eski Merkez Bankası Başkanı Abdülnasir Hemmat, Reisi’yi tebrik eden bir mesaj yayımladı. Hemmat mesajında “Dini lider Ayetullah Hameney’in liderliğinde, yönetiminizin İslam Cumhuriyeti’ni onurlandıracak, halkın geçim şartlarını ve ulusun refahını yükseltmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Ülkede katılımın düşük kaldığı seçimlerde, şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 17,8 milyon oy alan Reisi seçimi kazanmayı garantilemiş görünüyor. Kayıtlı 59 milyon seçmenden 30 milyona yakın kişinin oy kullandığı belirtiliyor.

Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Reisi, 1988 yılında İran’da siyasi tutukluların idam kararlarını veren komitede yer aldı. Bu sebeple de Reisi, ABD tarafından yaptırım listesine alınan bir yönetici oldu.

İran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini yargı erki başkanı İbrahim Reisi kazandı. Muhafazakar bir aday olan Reisi dini lider Ayetullah Hamaney’e yakınlığıyla biliniyor. Reisi aynı zamanda ABD’nin yaptırımlar listesinde yer alan bir isim.

Ruhani, Reisi’nin ismini kullanmamasına gerekçe olarak resmi sonuçların henüz açıklanmamasını gösterdi. Seçime katılan diğer adaylar da yayımladıklar mesajlarla Reisi’nin zaferini tebrik etti.

İran’ın yeni seçilen cumhurbaşkanı, batıya karşı sert söylemleri ve İran’ın güvenliği konusundaki şahin tavrıyla tanınıyor. Reisi, 2019 yılından bu yana İran’ın yargı erki başkanlığını yürütüyor.

Reisi’nin seçilmesinin ardından İran’ın 2015 nükleer anlaşmasının şartlarını yerine getirmesi ve ABD’nin de anlaşmaya geri dönmesiyle ilgili görüşmelerin nasıl etkileneceği de merak konusu.

Reisi, seçim kampanyası sırasında siyasi ve ekonomik programına ilişkin detaylı bilgiler paylaşmadı. İran’da cumhurbaşkanı her ne kadar uluslararası konularda kararlar alsa da ülkede son sözü dini lider Hamaney söylüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayların da Hamaney’e bağlı kurul tarafından tayin edilmesi ve yarışa sadece 7 adayın katılmasına izin verilmesi de eleştirilere neden oldu.

Reisi, 2017 yılında yapılan seçimlerde de aday olmuş ancak seçimi kazanan ve bugün görev süresi dolan Hasan Ruhani’ye karşı seçimleri kaybetmişti.

