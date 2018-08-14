İran yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzesini tanıttı

Tasnim haber ajansının aktardığına göre Hatemi yaptığı açıklamada "Halkımıza söz verdiğimiz gibi ülkemizin füze kapasitesini artırma çabalarımızdan kaçınmayacağız ve kesinlikle her gün füze gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz" dedi.
'YÜZDE YÜZ MİLLİ'
Geliştirilen yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzenin 'yüzde yüz milli' olduğunu belirten Hatemi, füzenin' atik, radara yakalanmayan, taktiksel ve hassas güdümlü' olduğunu söyledi.
Tuğgeneral Hatemi ayrıca konuşmasında "Büyük İran ulusu üzerindeki baskılar ve psikolojik savaş arttıkça her alandaki savunma gücümüzü geliştirme isteğimiz de artacak" ifadelerini kullandı.
İran'ın füze programı özelikle ABD ile Tahranarasındaki önemli tartışma konularından biri. İran savunma teknolojisinin geliştirilmesini savaş ve çatışmalarla dolu Ortadoğu'da bir gereklilik olduğunu ifade ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump ülkesini İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmadan çekmiş ve İran'ın füze kabiliyetini ve bölgesel müdahalelerini kısıtlayan maddelerin de yer aldığı yeni bir anlaşma yapılması çağrısında bulunmuştu.
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