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İran yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzesini tanıttı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ülkesinin geliştirdiği yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzesini tanıttı.

İran yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzesini tanıttı

Tasnim haber ajansının aktardığına göre Hatemi yaptığı açıklamada "Halkımıza söz verdiğimiz gibi ülkemizin füze kapasitesini artırma çabalarımızdan kaçınmayacağız ve kesinlikle her gün füze gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz" dedi.

'YÜZDE YÜZ MİLLİ'

Geliştirilen yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzenin 'yüzde yüz milli' olduğunu belirten Hatemi, füzenin' atik, radara yakalanmayan, taktiksel ve hassas güdümlü' olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Hatemi ayrıca konuşmasında "Büyük İran ulusu üzerindeki baskılar ve psikolojik savaş arttıkça her alandaki savunma gücümüzü geliştirme isteğimiz de artacak" ifadelerini kullandı.

İran'ın füze programı özelikle ABD ile Tahranarasındaki önemli tartışma konularından biri. İran savunma teknolojisinin geliştirilmesini savaş ve çatışmalarla dolu Ortadoğu'da bir gereklilik olduğunu ifade ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ülkesini İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmadan çekmiş ve İran'ın füze kabiliyetini ve bölgesel müdahalelerini kısıtlayan maddelerin de yer aldığı yeni bir anlaşma yapılması çağrısında bulunmuştu.

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İRAN fateh mobin Balistik Füze kısa menzilli füze Deneme

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Türkiye de Yolsuzluk Hırsızlığını Tanıttı :)
Böyle devam et Iran. O füzeyi yahudilerin üzerinde denemeni istiyoruz dümdüz et oraları. Malum bizimkiler korkuyor, tırsıyor.
Hadi İran bekliyoruz şu Türkiyedeki Büyük Şeytanın üslerini yerle bir ette bizde sana dua edelim.
@semsibah ADAMSIN USTA
bizimde silahlarımız var yerli ama tanıtımları yok nedense?
İRAN DIK DUR TAVİZ VERME YAHUDİLERE 2 ULKE KALDIK
bizim en yerli silahımız gaz silahı millet veriyor gazı veriyor gazı sonuç dolar 7 lira
Helal olsun irana, kimin nedediği umurlarında değil,durmak yok yola devam.
sat türkiyeye kaç ton domatez istiyorsan verelim , koyunlar elleriniz kırılsın hırsızların günah elçileri.
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