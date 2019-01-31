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İran yeniden ticaret yapabileceği için memnun

31.01.2019 22:22 | Son Güncelleme

Tahran hükümeti, üç Avrupa ülkesinin ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran ile ticarete devam edebilmek için kurduğu INSTEX adlı mekanizmanın önemli bir adım olarak kabul edildiğini belirtti.

İran yeniden ticaret yapabileceği için memnun

Tahran hükümeti, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımlardan muaf kalmak amacıyla kurduğu yeni ticaret mekanizmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, İran resmi haber ajansına yaptığı açıklamada mekanizmaya diğer AB ülkelerinin de dahil olmasını umduğunu söyledi.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında üç ülke tarafından da kuruluşu resmi olarak açıklanan INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) adlı mekanizma, bir nevi takas yöntemi ile Avrupalı firmalar üzerinden İran ile ithalat ve ihracatı mümkün kılıyor.

Böylece ABD'nin yaptırımlarına hedef olmamak için İran ile ticari işlemlerden uzak durmak isteyen Avrupa bankalarından herhangi bir para transferi, devre dışı bırakılmış oluyor.

"Nükleer anlaşmayı korumak için önemli bir adım"

Avrupa ülkeleri, bu mekanizma ile İran ile ticareti sürdürmenin yanı sıra ABD’nin tek taraflı feshettiği nükleer anlaşmayı da korumayı amaçlıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bükreş’te yaptığı açıklamada, söz konusu ticari birliğin kuruluşunun, Tahran ile varılan nükleer anlaşmayı korumak için önemli bir adım olduğunu söyledi.

AB'nin böylelikle anlaşmada yer alan yükümlülüklerini yerine getirdiğini kaydeden Maas, İran'dan ancak bu şekilde "askeri amaçlı uranyum zenginleştirmeden vazgeçmesinin" talep edilebileceğini vurguladı.

AB de mekanizmaya tam destek verdiğini açıkladı. Diğer AB ülkelerinin ise mekanizmaya ikinci aşamada katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında İran'la Batılı ülkeler arasında imzalanan nükleer anlaşmayı tek taraflı feshetmiş ve İran'a karşı yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesi kararı almıştı.

Anlaşmaya bağlı kalan Avrupa Birliği ise ABD yaptırımlarına karşın İran ile ticaret yapmanın yollarını arıyordu.

AFP, BD/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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