HABER

İran: Yerli savaş uçağımızı üretmeye başladık

03.11.2018 19:07 | Son Güncelleme

ABD'nin yaptırımlarının yürürlüğe girmesine iki gün kala İran, yerli savaş uçağı "Kevser"in üretimine başladıklarını duyurdu.

İran: Yerli savaş uçağımızı üretmeye başladık

İran, yerli üretim savaş uçağı "Kevser"in üretimine başladıklarını duyurdu. Söz konusu duyuru, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesinin hemen öncesinde geldi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Cumartesi günkü törende yaptığı konuşmada, "Yakında bu uçak ihtiyaç duyulan miktarda üretilmiş olacak ve hava kuvvetlerimizin hizmetine girecek" dedi.

Uçak ilk kez Ağustos ayında Tahran'da düzenlenen törenle tanıtılmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, söz konusu törende yaptığı konuşmada, İran'ın savunma ihtiyaçlarını diğer devletlerden bağımsız olarak karşılayabilmek amacıyla üretilen "Kevser"in yıllar süren bir çalışmanın ürünü olduğunu söylemişti. İran lideri, "savaş uçağının motorundan radar sistemine her şeyini kendilerinin yaptığını ve bundan gurur duyduklarını" dile getirmişti. "Biz kimseye saldırmak istemiyoruz çünkü bu bizim savunma doktrinimize aykırı" diyen Ruhani, "İran'ın ordusunun daha çok bölge barışını sağlama amaçlı büyüdüğünü" söylemişti.

Tahran uçağın "yüzde yüz yerli yapım" olduğunu savunsa da bazı savunma uzmanları söz konusu uçağın ilk kez 1960'lı yıllarda ABD'de üretilen F-5 model savaş uçağının tıpatıp benzeri olduğunu ifade ediyor.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de Cumartesi günü yaptığı açıklamada İran'ın artık üretimde kendi kendine yettiği mesajını vermişti. Hamaney, "ABD'nin yaptırım uygulamaktaki amacı milli ekonomimizin büyümesini felç etmek ve engellemekti ancak bu İran'da bir kendine yeterlilik hareketinin doğumuyla sonuçlandı. İran milleti yıllarca her şeyi ithal ediyordu, şimdi ise bir her şeyi kendi üretme alışkanlığı geliştirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Mayıs ayında Trump, İran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiklerini ve varılan anlaşmayla kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe sokacağını açıklamıştı. İran ile yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini savunan Trump yönetimi, İran'ın bu çerçevede aktif bölgesel rolünden feragat etmesi ve yürüttüğü füze programını sonlandırmasını istiyor. Tahran ise bu talepleri reddediyor.

ABD'nin yaptırımları 5 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek.

rtr/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERVahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldıVahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldı
Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı için İstanbul'da imzalar atıldıUkrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı için İstanbul'da imzalar atıldı
Florida'da Yoga Stüdyosuna Silahlı SaldırıFlorida'da Yoga Stüdyosuna Silahlı Saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

İlginizi Çekebilir

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...

ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...

Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı

Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı

ABD'den Suudi Arabistan'a Yemen çağrısı: Savaşı derhal durdurun

ABD'den Suudi Arabistan'a Yemen çağrısı: Savaşı derhal durdurun

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya diken üstünde, yine karşı karşıya geldiler! ABD yaptırımlarına kınama

Dünya diken üstünde, yine karşı karşıya geldiler! ABD yaptırımlarına kınama

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Dünyanın en korkutucu istihbaratı geri dönüyor!

Dünyanın en korkutucu istihbaratı geri dönüyor!

Dünyanın eski en kilolu insanı hırsızlık yaparken yakalandı

Dünyanın eski en kilolu insanı hırsızlık yaparken yakalandı

Kazı çalışmalarında 60 bin iskelet bulundu

Kazı çalışmalarında 60 bin iskelet bulundu

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.