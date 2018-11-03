İran: Yerli savaş uçağımızı üretmeye başladık

İran, yerli üretim savaş uçağı "Kevser"in üretimine başladıklarını duyurdu. Söz konusu duyuru, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesinin hemen öncesinde geldi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Cumartesi günkü törende yaptığı konuşmada, "Yakında bu uçak ihtiyaç duyulan miktarda üretilmiş olacak ve hava kuvvetlerimizin hizmetine girecek" dedi.

Uçak ilk kez Ağustos ayında Tahran'da düzenlenen törenle tanıtılmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, söz konusu törende yaptığı konuşmada, İran'ın savunma ihtiyaçlarını diğer devletlerden bağımsız olarak karşılayabilmek amacıyla üretilen "Kevser"in yıllar süren bir çalışmanın ürünü olduğunu söylemişti. İran lideri, "savaş uçağının motorundan radar sistemine her şeyini kendilerinin yaptığını ve bundan gurur duyduklarını" dile getirmişti. "Biz kimseye saldırmak istemiyoruz çünkü bu bizim savunma doktrinimize aykırı" diyen Ruhani, "İran'ın ordusunun daha çok bölge barışını sağlama amaçlı büyüdüğünü" söylemişti.

Tahran uçağın "yüzde yüz yerli yapım" olduğunu savunsa da bazı savunma uzmanları söz konusu uçağın ilk kez 1960'lı yıllarda ABD'de üretilen F-5 model savaş uçağının tıpatıp benzeri olduğunu ifade ediyor.