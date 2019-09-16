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İran Yine Bir Petrol Tankerine El Koydu

16.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

İran'ın yarı resmi ajansı İSNA, İran Devrim Muhafızları'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin litre kaçak dizel yakıt taşıdığını iddia ettiği tankere el koyduğunu bildirdi

İran Yine Bir Petrol Tankerine El Koydu

İran'ın yarı resmi ajansı İSNA, İran Devrim Muhafızları'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin litre kaçak dizel yakıt taşıdığını iddia ettiği tankere el koyduğunu bildirdi.

ISNA, tankerin Basra Körfezi’ndeki Tunb Adaları yakınlarında alıkonduğunu ve gözaltına alınan mürettebatla birlikte İran’ın güney vilayeti Hürmüzgan’a götürüldüğünü bildirdi. Haberde tankerin bandırasıyla ilgili bir bilgi yer almadı.

Son olay, dün Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıdan Amerika’nın İran’ı sorumlu tutması üzerine yaşandı.

İran’ın yakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Basra Körfezi’nde kontrollerini sıkılaştırdığı belirtiliyor. Tahran geçen hafta da bir başka tankere 290 bin litre gazyağı taşıdığı gerekçesiyle el koymuş ve 12 kişilik Filipinli mürettebatı gözaltına almıştı.

İngiltere'nin 4 Temmuz’de İran'a ait bir tankeri Cebelitarık'ta alıkoymasının ardından Basra Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı'nda gerilim artmıştı.

Kısa bir süre önce adını Grace-1’den Adrian Darya-1’e çeviren tanker, Birleşmiş Milletler ambargosu altındaki Suriye’ye petrol taşıdığı kuşkusuyla ABD’nin uyarısının ardından alıkonulmuştu. Tanker, içerisindeki petrolün Suriye’ye götürülmeyeceğine dair taahhüt alınmasıyla birlikte serbest bırakılmıştı.

İran, Amerika’nın tehditlerine rağmen tankerdeki petrolü özel bir şirkete sattığını duyurmuştu. Bu açıklamaya karşın dünya denizlerindeki tankerlerin takibini yapan TankerTracker.com adlı site, 11 Eylül’de Adrian Darya 1’in halen Suriye’nin Tartus limanında demirli olduğunu ve petrolü boşaltmadığını bildirmişti.

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