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İran Yönetimi İnternet Engelini Bazı Bölgelerde Kaldırdı

21.11.2019 18:54 | Son Güncelleme

İran yönetimi, ülke genelinde günlerdir uyguladığı internet erişimi kısıtlamalarını kaldırmaya başladı. Kısıtlamalar, benzin fiyatlarında yapılan zamlara karşı halkın ayaklanmasının ardından uygulamaya koyulmuştu

İran Yönetimi İnternet Engelini Bazı Bölgelerde Kaldırdı

İran yönetimi, ülke genelinde günlerdir uyguladığı internet erişimi kısıtlamalarını kaldırmaya başladı. Kısıtlamalar, benzin fiyatlarında yapılan zamlara karşı halkın ayaklanmasının ardından uygulamaya koyulmuştu.

İran Devrim Muhafızları yetkilileri Perşembe günü devlet televizyon kanalından yapılan açıklamada ülkede düzenin yeniden sağlandığını söyledi.

Yarı resmi haber ajansı Fars’ın, kimlikleri açıklanmayan yetkili kaynaklara dayandırdığı habere göre, ülke genelinde internete erişim yavaş yavaş açılacak. Haberde, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin internet erişiminin Hürmüzgan, Kermanşah, Arak, Meşhed, Kum, Tebriz, Hamedan ve Buşehr’de ve başkent Tahran’ın belli bölgelerinde yeniden açılmasını onayladığı aktarıldı.

İnternet erişimi kısıtlamalarını gözlemleyen NetBlocks kurumu, İran’da erişimin hala oldukça kısıtlı olduğunu, ülke genelinde sadece yüzde 10 oranında sağlandığını belirtti.

İnternet erişiminin kesilmesi, protestocuların daha fazla destek alabilmek ve seslerini daha fazla duyurabilmek amacıyla sosyal medyada video paylaşmalarını da engelledi.

Hükümetin benzin fiyatlarını yaklaşık yüzde 50 oranında arttırmasının ardından çeşitli bölgelerde patlak veren protestolar ülke genelinde neredeyse 100 farklı kent ve semte yayıldı. Halkın, hükümetin istifasını istediği protestolarda, Uluslararası Af Örgütü’nün belirttiğine göre 100’ün üzerinde kişi güvenlik güçlerince öldürüldü.

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’nden Çarşamba günü yapılan bir açıklamadaysa ölen protestocuların sayısı konusunda verilen rakamların ‘şüpheli ve güvenilmez’ olduğu iddia edildi.

İranlı yetkililer ayrıca protestoların ‘dış güçler’ tarafından alevlendirildiğini ve göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda birçok polisin de hayatını kaybettiğini savunuyor.

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