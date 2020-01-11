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  4. İran, Yunanistan'a protesto notası verdi

İran, Yunanistan'a protesto notası verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 19:09 | Son Güncelleme

İran, Yunanistan'a protesto notası verdi

ATİNA (AA) - İran, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili açıklamaları nedeniyle Yunan hükümetine protesto notası verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili sorular üzerine, İran ile bu konuda diplomatik bir sorun yaşandığını belirtti.

Dendias, "İran tarafından bir protesto girişimi oldu. Metni henüz görmedim. Birazdan İran Dışişleri Bakanı Sayın Zarif ile telefonda görüşeceğim. (Zarif) Aklı başında bir insan. Yunan tezinin genel olarak ne şekilde olduğunu anlıyor.” ifadelerini kullandı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Miçotakis’in ABD ziyareti sırasında, ABD’nin Süleymani’yi öldürme kararını Yunanistan’ın desteklediği yönünde açıklamalarda bulunduğu belirtilmişti.

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İRAN protesto notası Yunanistan

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