İran Yüzde 20 Oranında Uranyum Zenginleştirmeye Başladı

İran, Pazartesi günü Ferda yeraltı nükleer tesisinde yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirme işlemine başladı. İran'ın ayrıca Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koyması ise Ortadoğu'da Tahran ve Batılı ülkeler arasındaki gerginlikleri tırmandıran bir başka gelişme oldu.

İran, MT Hankuk Chemi adlı gemiye el konmasına gerekçe olarak

"petrol kirliliğini" gösterdi. Ancak İran, bu açıklamadan birkaç saat önce, Güney Koreli bir diplomatın Seul'da dondurulmuş olan İran’a ait milyarlarca dolarlık mal varlığına ilişkin müzakerelerde bulunmak üzere Tahran'ta temaslarda bulunacağını bildirmişti.

Ferda nükleer tesisindeki uranyum zenginleştirme çalışmaları ve İran'ın Güney Kore bandıralı gemiye el koyması, Donald Trump'ın başkanlık döneminin sonuna yaklaştığı bu günlerde İran ve Amerika arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasına yol açtı.

İran devlet televizyonu, hükümet sözcüsü Ali Rabiei'nin sözlerine dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ferda nükleer tesisindeki uranyum zenginleştirme çalışmalarına başlanması talimatını verdiğini bildirdi. İran'ın on yıl önce yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirme kararı alması, İsrail'in nükleer tesise saldırı düzenleme girişiminde bulunmasıyla sonuçlanmış, gerginlikler 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla son bulmuştu. İran'ın yüzde 20'lik uranyum zenginleştirme çalışmalarına yeniden başlaması, on yıl öncekine benzer bir durumun tekrar etme riskini beraberinde getiriyor.