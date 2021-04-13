HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran Yüzde 60 Saflıkta Uranyum Zenginleştirmeye Başladığını Açıkladı

İran Yüzde 60 Saflıkta Uranyum Zenginleştirmeye Başladığını Açıkladı

13.04.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın nükleer baş müzakerecisi Abbas Arakçi, Tahran’ın İsrail'i Natanz nükleer tesisini sabote etmekle suçlamasından bir gün sonra resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme işlemine başladıklarını açıkladı

İran Yüzde 60 Saflıkta Uranyum Zenginleştirmeye Başladığını Açıkladı

İran'ın nükleer baş müzakerecisi Abbas Arakçi, Tahran’ın İsrail'i Natanz nükleer tesisini sabote etmekle suçlamasından bir gün sonra resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme işlemine başladıklarını açıkladı.

Arakçi bu açıklamayı, İran'ın dünya güçleriyle 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmayı canlandırmak amacıyla Viyana'da yürütülen görüşmelerin başlamasından kısa süre önce yaptı.

İran ve küresel güçler, geçen hafta anlaşmayı kurtarmak için "yapıcı" olarak niteledikleri görüşmelerde bulunmuştu. İran, eski Başkan Donald Trump'ın ABD'yi 2018 yılında anlaşmadan çıkarması sonrasında uranyum zenginleştirme kapasitesine getirilen sınırlamaları ihlal etmeye başlamış, anlaşma bunun üzerine çözülme sürecine girmişti.

2015 yılında varılan anlaşma, İran'ın santrifüjlerinin zenginleştirebileceği ‘’uranyum hekzaflorür’’ün saflık oranını yüzde 3,67 olarak sınırlıyor. Bu oran, nükleer silah geliştirmek için elde edilmesi gereken saflık oranı olan yüzde 90'ın çok altında.

İran son aylarda zenginleştirdiği uranyumun saflık derecesini yüzde 20'ye kadar çıkarmıştı. Bu oran uranyum zenginleştirme açısından epey yüksek sayılıyor ve nükleer silah elde etmek için gereken saflık derecesine ulaşmada büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Abbas Arakçi, Salı günkü açıklamasında, Natanz nükleer tesisini hedef alan ve İsrail'i sorumlu tuttuğu saldırının, 2015 anlaşmasını canlandırmak için yürütülen görüşmelerde İran'ın elindeki kozları güçlendirecek "çok kötü bir kumar" olduğunu kaydetti.

Tahran, Pazar günü Natanz nükleer tesisinde meydana gelen bir patlamanın İsrail’in sabotaj eylemi olduğunu iddia etmiş, bölgedeki en büyük düşmanıyla uzun zamandır üzeri kapalı şekilde devam eden savaşın son perdesi olan bu saldırının intikamını alma sözü vermişti. İsrail ise Natanz'daki olaya ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Washington nükleer anlaşmaya yeniden katılmadan önce Tahran'ın nükleer faaliyetlerine getirilen sınırlamalara tam olarak uyum sağlamaya başlamasını talep ediyor.

Beyaz Saray'dan hafta başında yapılan açıklamada ABD'nin Pazar günkü patlamayla ilgisi olmadığı bildirildi; olayın nedenine ilişkin herhangi bir yorumda bulunulmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
İran yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladıİran yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladı
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan çok sert açıklama

NATO'dan çok sert açıklama

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı!

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı!

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Talep patladı, 200 milyon dolar kaybetti!

Talep patladı, 200 milyon dolar kaybetti!

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

Türkiye'nin beklediği kabine toplantısı başladı

Türkiye'nin beklediği kabine toplantısı başladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.