İran Yüzde 60 Saflıkta Uranyum Zenginleştirmeye Başladığını Açıkladı

2015 yılında varılan anlaşma, İran'ın santrifüjlerinin zenginleştirebileceği ‘’uranyum hekzaflorür’’ün saflık oranını yüzde 3,67 olarak sınırlıyor. Bu oran, nükleer silah geliştirmek için elde edilmesi gereken saflık oranı olan yüzde 90'ın çok altında.

İran ve küresel güçler, geçen hafta anlaşmayı kurtarmak için "yapıcı" olarak niteledikleri görüşmelerde bulunmuştu. İran, eski Başkan Donald Trump'ın ABD'yi 2018 yılında anlaşmadan çıkarması sonrasında uranyum zenginleştirme kapasitesine getirilen sınırlamaları ihlal etmeye başlamış, anlaşma bunun üzerine çözülme sürecine girmişti.

Arakçi bu açıklamayı, İran'ın dünya güçleriyle 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmayı canlandırmak amacıyla Viyana'da yürütülen görüşmelerin başlamasından kısa süre önce yaptı.

İran'ın nükleer baş müzakerecisi Abbas Arakçi, Tahran’ın İsrail'i Natanz nükleer tesisini sabote etmekle suçlamasından bir gün sonra resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme işlemine başladıklarını açıkladı.

İran son aylarda zenginleştirdiği uranyumun saflık derecesini yüzde 20'ye kadar çıkarmıştı. Bu oran uranyum zenginleştirme açısından epey yüksek sayılıyor ve nükleer silah elde etmek için gereken saflık derecesine ulaşmada büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Abbas Arakçi, Salı günkü açıklamasında, Natanz nükleer tesisini hedef alan ve İsrail'i sorumlu tuttuğu saldırının, 2015 anlaşmasını canlandırmak için yürütülen görüşmelerde İran'ın elindeki kozları güçlendirecek "çok kötü bir kumar" olduğunu kaydetti.

Tahran, Pazar günü Natanz nükleer tesisinde meydana gelen bir patlamanın İsrail’in sabotaj eylemi olduğunu iddia etmiş, bölgedeki en büyük düşmanıyla uzun zamandır üzeri kapalı şekilde devam eden savaşın son perdesi olan bu saldırının intikamını alma sözü vermişti. İsrail ise Natanz'daki olaya ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Washington nükleer anlaşmaya yeniden katılmadan önce Tahran'ın nükleer faaliyetlerine getirilen sınırlamalara tam olarak uyum sağlamaya başlamasını talep ediyor.

Beyaz Saray'dan hafta başında yapılan açıklamada ABD'nin Pazar günkü patlamayla ilgisi olmadığı bildirildi; olayın nedenine ilişkin herhangi bir yorumda bulunulmadı.

