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İran: Yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahibiz

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2019 19:51 | Son Güncelleme

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran'ın yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, "Bunu ülkenin ihtiyaçları ve ilgili yetkililerin talimatına göre yapabiliyoruz" diye konuştu.

İran, (DHA)- İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran'ın yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, "Bunu ülkenin ihtiyaçları ve ilgili yetkililerin talimatına göre yapabiliyoruz" diye konuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, gazetecilerin Fordu Nükleer Tesisi'ni gezdikten sonra düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kemalvendi, İran'ın yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekerek, "ABD'nin baskısı ve uyguladığı yaptırımlara karşın, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bundan böyle zaman bizim lehimize işliyor. Hem makinelerimiz hem de rezerv miktarımızda artış yaşanacak. Bunu ülkenin ihtiyaçları ve ilgili yetkililerin talimatına göre yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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