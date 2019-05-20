İran zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artırma kararı aldı

İran Atom ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Behram Kemalundi, Ulusal Güvenlik Konseyinin uranyumun zenginleştirilmesine ilişkin aldığı karar doğrultusunda zenginleştirilmiş uranyum kapasitesinin 4 kat artırıldığını açıkladı.

İran Atom ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Behram Kemalundi, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesinin 4 kat artırıldığını duyurdu. Natanz nükleer tesisinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Kamlundi, alınan kararın Ulusal Güvenlik Konseyi ve Cumhurbaşkanlığının daha önceden nükleer anlaşma çerçevesinde UF6 (uranyum heksaflorid) için alınan 300 kiloluk sınırlandırmaya uymama kararına bağlı olduğunu ifade ederek, “Yeni bir santrifüj eklemesi yapılmadan, zenginleştirilmiş uranyum kapasitemizi 4 katına çıkartıyoruz” dedi.

Kararın Uluslararası Atom Kurumuna bildirildiğini belirten Kemalundi, nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerin askıya alınması için Avrupa’ya verilen ültimatom doğrultusunda 3.67 olan zenginleştirilmiş uranyum kapasitesinin 4 katına çıkartılacağını açıkladı. İran’ın yeteri kadar sabrettiğini ve alınan kararın hukuki olduğunu söyleyen Kemalundi, “Bu karar aynı zamanda muhataplarımız için siyasetlerini değiştirmeleri ve nükleer anlaşmaya tekrar dönmeleri adına bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmadaki bazı taahhütleri askıya aldıklarını ilan ederek, zenginleştirilmiş uranyum ve ağırlaştırılmış su depolamasındaki sınırlandırmalara uymayacaklarını açıklamıştı. Ruhani, aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerine 60 günlük süre vererek, nükleer anlaşmadaki taahhütlere uymalarını istemişti.

