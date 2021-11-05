İran Zenginleştirilmiş Uranyum Miktarını Arttırdı

İran, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum miktarını 25 kg’a yükselttiğini açıkladı. Söz konusu açıklama 29 Kasım’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da yeniden başlayacak olan nükleer anlaşma müzakereleri öncesi sorun yaratabilir olarak yorumlanıyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Nehruz Kamalvandi, basına yaptığı açıklamada “Şu ana kadar yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 25 kilogram ürettik. Nükleer silaha sahip ülkeler dışında bunu yapabilecek başka bir ülke yok” dedi.

İran son olarak Haziran ayında yaptığı açıklamada yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum oranını 6,5 kg olarak açıklamıştı. Nükleer silah elde edebilmek için yüzde 90 civarında bir oranda zenginleştirme gerekiyor.

İran, bir önceki başkan Donald Trump’ın ABD’yi 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çekmesinin ardından yeni Başkan Joe Biden’ın göreve gelmesiyle birlikte bu yıl Nisan ayında aralarında ABD’nin de bulunduğu batılı güçlerle yeniden müzakere masasına oturdu.

Şu ana kadar sonuç elde edilmeyen görüşmelere İran’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti. ABD, İran’ın 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadaki tüm şartları eksiksiz yerine getirmesi halinde anlaşmaya döneceğini ifade ederken İran da kendisine yönelik ambargoların kaldırılmasını istiyor.

İran, uranyum zenginleştirme programını tıbbi kullanımlar gibi sivil amaçlarla yaptığını nükleer silah elde etmeye çalışmadığını iddia ediyor.

