HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İran’a ait İHA Huzistan eyaletinde düştü

İran’a ait İHA Huzistan eyaletinde düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 00:11 | Son Güncelleme

İran’a ait bir insansız hava aracı Huzistan eyaletinde düştü.İran’ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletine bağlı Mollasani köyü kırsalına düşen İHA’nın teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi.

İran’a ait bir insansız hava aracı Huzistan eyaletinde düştü.

İran’ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletine bağlı Mollasani köyü kırsalına düşen İHA’nın teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi. İran Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise Huzistan eyaletine düşen insansız hava aracının İsfahan ve Huzistan eyaletlerinde görev yaptığı sırada oluşan teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığı ifade edildi. İran Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada düşen İHA’nın Şahid 129 olduğu belirtilerek, "Saat 12.25’te İsfehan ve Huzistan eyaletlerinde görev yapan İHA teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. İHA’nın öngörülen bir şekilde indirildiği bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
EOS nedir, yüksek veya düşük çıkması ne anlama gelir?EOS nedir, yüksek veya düşük çıkması ne anlama gelir?
PDW kan testi nedir, niçin yapılır?PDW kan testi nedir, niçin yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışında

Karabük'te Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Son dakika! Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.