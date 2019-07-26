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İran'a ait kuru yük gemisi Hazar Denizi'nde battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:15 | Son Güncelleme

Azerbaycan'daki Lenkeran Limanı yakınlarında batan İran bandıralı geminin 9 kişilik mürettebatı kurtarıldı

BAKÜ(AA) - İran'a ait kuru yük gemisi, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Lenkeran limanı yakınında battı.

Azerbaycan Deniz Ajansı'nın açıklamasına göre, İran bandıralı Şebagehg isimli gemi, su almaya başlayınca yardım sinyali gönderdi.

Yardım talebinin Azerbaycan Deniz Ajansına ulaşmasının ardından, Olağanüstü Haller Bakanlığına ait iki helikopter, geminin bulunduğu bölgeye gitmek üzere havalandı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri unsurlarının da desteğiyle geminin 9 kişilik mürettebatı kurtarıldı.

Mürettebatın ayrılmasından kısa süre sonra gemi sulara gömüldü.

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Anahtar Kelimeler:
gemi Hazar İRAN Şebagehg

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