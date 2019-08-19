İran’a ait petrol tankeri Cebelitarık’tan ayrıldı

Cebelitarık Yönetimince alıkonulmasın ardından serbest bırakılma kararının verildiği İran’a ait Grace 1 adlı gemi Cebelitarık’tan ayrıldı.

Suriye’ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan İran’a ait Grace 1 adlı petrol tankeri, ABD’nin tüm itirazlarına rağmen Cebelitarık Yönetimince serbest bırakıldı. Cebelitarık Mahkemesinin serbest bırakma kararının ardından Grace 1 adlı gemi Adrian Darya ismiyle yerel saatle 23.00’te Cebelitarık’tan ayrıldı.

Cebelitarık’ı terk eden İran’a ait Adrian Darya 1 adlı geminin rotasına ilişkin resmi açıklama yapılmazken Marinetraffic sitesi, İran’ın Grace-1 ‘Adrian Darya’ petrol tankerinin Yunanistan’ın güneyindeki Kalamata Limanı’na gittiğini bildirdi.



