“İran’a Bağlı İnternet Sitelerine ABD El Koydu’’ İddiası

İran'a bağlı bir dizi internet sitesinde, ABD hükümetince ele geçirildiklerine dair uyarılar çıkmaya başladı.

İran haber ajansları, ABD hükümetinin İran basınına ve Yemen'deki Husi hareketi gibi İran'a bağlı gruplara ait çok sayıda internet sitesine el koyduğunu bildirdi. Bazı siteler daha sonra normal olarak görüntülenmeye başlandı.

Husiler’e ait Arapça yayın yapan El Mesire TV’nin internet sitesinde, "Almasirah.net alan adı, ABD Sanayi ve Güvenlik Bürosu, İhracat Uygulama Ofisi ve Federal Soruşturma Bürosu kanuni yaptırımları kapsamındaki el koyma emri uyarınca ABD hükümeti tarafından ele geçirildi" ifadesi yer aldı.

İnternet sitesi ‘’.com’’ uzantısıyla ‘’www.almasirah.com’’ adresinden yeniden yayına geçti.

İran'ın Arapça yayın yapan televizyon kanalı El Alem TV de Telegram kanalında, "ABD yetkililerin internet sitesini kapattıklarını” bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı sözcüsü henüz bir açıklama yapmazken, ABD hükümetinden iki kaynak, bakanlığın bu konuda bir duyuru hazırladığını belirtti.İran'da İngilizce yayın yapan Press TV ve İngiltere'den Bahreyn’e Arapça yayın yapan bağımsız Lualua TV'nin internet sitelerinde de benzer uyarılar çıktı.

Press TV, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Koordineli bir eylem gibi görünen bir şekilde, İran ve bölgesel televizyon ağlarının internet sitelerinde 'ABD hükümetince ele geçirildiklerine' dair benzer mesajlar belirdi’’ denildi.

Yarı resmi İran haber ajansı YJC, ABD’nin eyleminin, "ifade özgürlüğü çağrılarının yalan olduğunu gösterdiğini" kaydetti.

Uyarılar, Batı karşıtı ve tutucu bir isim olan İbrahim Reisi'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden ve Tahran ile Washington dahil altı dünya gücünün elçilerinin, 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırma müzakerelerini erteleyip istişareler için başkentlere dönmesinden günler sonra ortaya çıktı.

ABD savcıları geçen Ekim ayında, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından siyasi dezenformasyonu dünyaya yaymak için bir kampanyada kullanıldığını söyledikleri bir grup internet adresine el koymuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Devrim Muhafızları tarafından ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya'daki izleyicileri hedef alan bağımsız medya kuruluşları gibi görünmek için kullanılan 92 internet alan isminin kontrolunu ele geçirdiklerini açıklamıştı.

