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İran'a Eski FBI Ajanının Ailesine 1,4 Milyar Dolar Tazminat Cezası

06.10.2020 12:53 | Son Güncelleme

Amerika’da bir mahkeme, 2007 yılı Mart ayında İran’a gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan eski FBI ajanı Robert Levinson’un ailesine, İran’ın 1,4 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetti

İran'a Eski FBI Ajanının Ailesine 1,4 Milyar Dolar Tazminat Cezası

Amerika’da bir mahkeme, 2007 yılı Mart ayında İran’a gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan eski FBI ajanı Robert Levinson’un ailesine, İran’ın 1,4 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme, İran hükümetinin aileye 107 milyon dolar maddi, 1,3 milyar dolar da manevi tazminat ödemesine karar verdi. Levinson ailesi karardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Aile tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Levinson’ın İran tarafından kaçırılması ve 13 yıldan fazla süre boyunca inanılmaz acılar çekmesinin karşılığında verildiğini dile getirdi. Açıklamada “Hakimin kararı Bob’u eve geri getirmeyecek ancak İran bugüne dek yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmedi. Bu kararın, İran’ın geleceğe yönelik bu tarz rehin alma girişimleri açısından bir uyarı olmasını umuyoruz. Robert için mümkün olan her yoldan adaletin yerini bulmasını istedik” ifadeleri yer aldı.

İran’ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi mahkemenin kararına ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

İran tarafından daha önce yapılan açıklamada, Levinson’ın İran’da olmadığı ve yıllar önce ülkeden ayrıldığı ifade edilerek iddialar reddedilmişti.

Eski FBI ajanı Robert Levinson, 2007 yılı Mart ayında, Dubai üzerinden İran’ın Kiş Adası’na giderek burada, Washington’daki İran Büyükelçiliği’nde görevli bir çalışanın öldürülmesiyle suçlanan Davud Selahaddin isimli Amerikalı bir militanla buluşmuştu.

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