İran'a geçecek TIR'lara kota engeli

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'dan İran'a yük taşıyan TIR'lar, bu ülkenin ithalat kotası dolduğu için Kapıköy Sınır Kapısı'nda bekliyor. TIR şoförleri, soğuk havada zor günler geçirdiklerini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

​Van ile İran'ın Hoy şehirlerini birbirine bağlayan Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda çok sayıda TIR, günlerdir İran'a geçmek için bekliyor. İran tarafının ithalat kotasının dolması nedeniyle, TIR'ların giriş yapamadığı belirtildi. TIR şoförleri, hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü ilçede, kalacak yer ve yiyecek sıkıntısı çektiklerini söyledi. TIR'ların içinde yatıp kalkan şoförler, araçlarını terk edemediklerini ifade etti. İran tarafının araç geçişlerine izin vermediğini belirten şoförler, yetkililerden bu duruma bir çare bulmasını istedi.

TIR şoförlerinden Abdullah Polatcan, yaklaşık 15 gündür sınır kapısında beklediğini ifade ederek, "İran tarafında kota sıkıntısı var diye biz günlerdir bu soğukta, karda burada bekliyoruz ve çok mağduruz. Yetkililerin devreye girmesini ve bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

'GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner ise son günlerde bu konuyla ilgili ciddi sıkıntıların yaşandığını söyledi. Sınır kapısında bekleyen TIR'ların geçişleri ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Biner, "Tabi muhataplarımızla bu konuyu sayın valimizin bilgisi dahilinde görüştük. Sayın valimiz de kendi mevkidaşlarıyla bu konuyu istişare etti. Sorun bizim tarafımızla ilgili değil. İran'ın kendi ithalat kotaları dolduğundan şimdi bizden giden ihracat kalemlerini durdurmuşlar. İran tarafı yasal düzenlemeyle ek bir kota açar ya da ona ihtiyaç duymadan bir karar alır, der ki; 'Bu tarihe kadar gelen mallar içeri alınacaktır.' Tabi bu karar İran'a aittir. İşlemleri bitmiş, hazır TIR'lar için bir defaya mahsus geçiş verilebilir" diye konuştu.