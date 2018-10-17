İran'a Göre Amerika Blöf Yapıyor

Tasnim Haber Ajansı’nın haberine göre, İran Ulusal Petrol Şirketi’nden yapılan açıklamada, Amerika’nın, İran’ın petrol satışını sıfıra düşüreceği iddiasının siyasi bir blöf olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Amerikalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda İran’ın bölgedeki faaliyetlerinden dolayı bu ülkenin petrol satışını sıfıra düşüreceklerini söylemişlerdi. 4 Kasım’da İran’a yönelik yeni Amerikan ambargoları yürürlüğe girmeden önce, İran Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Ali Kardor, Amerika Başkanı Trump’ın, aylardır İran’ın petrol satışlarını düşürmek adına çaba sarf ettiğini söyledi.

Kardor, “Amerika Başkanı elinden geleni ardına koymadı ama o da biliyor ki İran’ın petrol satışını sıfıra düşüreceğiz söylemi siyasi bir blöftü” dedi.

Amerikan yönetimi müttefiklerine İran’ın petrol ihracının kısılması konusunda baskılar yaparken başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer OPEC ülkeleri ve Rusya’dan da talebin karşılanması için petrol üretimi arttırmasını talep ediyor.

Öte yandan Kardor, İran’ın yaptığı petrol satışlarından elde ettiği gelirleri tahsil etmek konusunda da bir sıkıntı yaşamadığını söylerken gerekli olması halinde ödemeleri Amerikan doları yerine Euro olarak da kabul edebileceklerini belirtti.