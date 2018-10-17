İran'a Göre Amerika Blöf Yapıyor

Tasnim Haber Ajansı’nın haberine göre, İran Ulusal Petrol Şirketi’nden yapılan açıklamada, Amerika’nın, İran’ın petrol satışını sıfıra düşüreceği iddiasının siyasi bir blöf olduğu değerlendirmesi yapıldı.
Amerikalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda İran’ın bölgedeki faaliyetlerinden dolayı bu ülkenin petrol satışını sıfıra düşüreceklerini söylemişlerdi. 4 Kasım’da İran’a yönelik yeni Amerikan ambargoları yürürlüğe girmeden önce, İran Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Ali Kardor, Amerika Başkanı Trump’ın, aylardır İran’ın petrol satışlarını düşürmek adına çaba sarf ettiğini söyledi.
Kardor, “Amerika Başkanı elinden geleni ardına koymadı ama o da biliyor ki İran’ın petrol satışını sıfıra düşüreceğiz söylemi siyasi bir blöftü” dedi.
Amerikan yönetimi müttefiklerine İran’ın petrol ihracının kısılması konusunda baskılar yaparken başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer OPEC ülkeleri ve Rusya’dan da talebin karşılanması için petrol üretimi arttırmasını talep ediyor.
Öte yandan Kardor, İran’ın yaptığı petrol satışlarından elde ettiği gelirleri tahsil etmek konusunda da bir sıkıntı yaşamadığını söylerken gerekli olması halinde ödemeleri Amerikan doları yerine Euro olarak da kabul edebileceklerini belirtti.
Kardor, “Bu konuda bir sıkıntımız yok. Avrupa’nın da desteğiyle herhangi bir problem de olmayacaktır” diye konuştu.
Avrupalı ülkeler Amerika’nın Mayıs ayında İran nükleer anlaşmasından çekildiğini açıklamasından sonra anlaşmayı ayakta tutmaya çalışıyorlar.
Avrupa Birliği, Amerika’nın yeni ambargoları yürürlüğe girmeden önce İran’la ticaretin devamı için yeni bir model geliştirmeyi düşünüyor.
Avrupalı diplomatlar düşünülen sistemin, daha önce soğuk savaş yıllarında Sovyetler Birliği’nin uyguladığı ürün takası yöntemine benzer olacağını söylüyorlar. Buna göre petrol satışı karşılığı İran, herhangi bir parasal alışveriş olmadan Avrupa’dan ürünleri takas yoluyla alacak.
İran Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Ali Kardor, kendilerinin iki hafta içerisinde yeni petrol satış anlaşmaları imzalamak üzere olduklarını söyledi ancak detay vermedi.
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