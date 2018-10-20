İran'a Kara Para Aklama Uyarısı

Dünya genelinde para aklama faaliyetlerini takip eden uluslararası kurumdan İran’a, Şubat ayına kadar bu konuda üzerine düşenlerini yapma uyarısı geldi. Kurum aksi takdirde İran’ın, bu durumun sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
Paris merkezli, Finansal Hareket Görev Gücü adlı kurum üyeleriye birlikte düzenlediği toplantıda, Tahran’ın söz vermesine rağmen üzerine düşen görevleri yerine getirmemesinden üzüntü duyduklarını açıkladı. Toplantıda para aklama faaliyetlerinin önlenmesi için İran’dan yapması istenen 10 başlık olduğunu ancak bundan 9’unun yerine getirildiğine dikkat çekildi. İran’a tanınan sürenin aslen Ekim ayı itibariyle dolduğu hatırlatıldı.
Terör finansmanı konusundan sorumlu Amerika Hazine Bakan Yardımcısı Masrhall Billingslea toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “İran’ın çok uzun bir süre önce söz verdiği taahhütlerini biran önce yerine getirmek üzere süratle harekete geçmesini bekliyoruz. Bu noktada tüm sorumlulukların Şubat ayı itibariyle yerine getirilmesi gerekiyor. Eğer Şubat 2019’a kadar İran taahhütlerini yerine getirmezse biz de buna karşı adımlar atacağız” dedi.
İran ek süre verilmesinden memnun
Finansal Hareket Görev Gücü kurumu bu süre zarfında, İran’a para transferine engelleme ya da sınır getirme şeklindeki tedbirlerin askıya alınması durumunun devam etmesine karar verildiğini de duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Qasemi, kendilerine ek süre tanınmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.
Ancak Qasemi, Amerika’nın kurumdaki başkanlığını ve tavrını eleştirerek Amerika’nın gerekli değerlendirmeleri yapmadan ,İran’ı uluslararası alanda kara listeye alma girişiminde bulunduğunu söyledi.
İran parlamentosu uluslararası kurumların da baskılarıyla bu ayın başlarında terörün finansmanın önlenmesi konusunda bazı yeni yasaları kabul etti. Ancak Finansal Hareket Görev Gücü tüm yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.
Kurum üyeleri İran’a daha önce tüm yükümlülükleri yerine getirmesi için bu aya kadar süre tanımışlardı.
Kara listeye dönme olasılığı
Aksi takdirde İran, yeniden para aklama konusunda kara listedeki ülkeler arasına alınma riskiyle karşı karşıya kalabilecek.
Amerika’nın İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından hali hazırda İngiltere, Fransa ve Almanya, İran’ı uluslararası finans sisteminde tutmaya çalışıyorlar.
Uzmanlar Finansal Hareket Görev Gücü’nün aksi bir karar almasının bu çabaları boşa çıkaracağını söylüyorlar.
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