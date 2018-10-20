İran'a Kara Para Aklama Uyarısı

Dünya genelinde para aklama faaliyetlerini takip eden uluslararası kurumdan İran’a, Şubat ayına kadar bu konuda üzerine düşenlerini yapma uyarısı geldi. Kurum aksi takdirde İran’ın, bu durumun sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Paris merkezli, Finansal Hareket Görev Gücü adlı kurum üyeleriye birlikte düzenlediği toplantıda, Tahran’ın söz vermesine rağmen üzerine düşen görevleri yerine getirmemesinden üzüntü duyduklarını açıkladı. Toplantıda para aklama faaliyetlerinin önlenmesi için İran’dan yapması istenen 10 başlık olduğunu ancak bundan 9’unun yerine getirildiğine dikkat çekildi. İran’a tanınan sürenin aslen Ekim ayı itibariyle dolduğu hatırlatıldı.

Terör finansmanı konusundan sorumlu Amerika Hazine Bakan Yardımcısı Masrhall Billingslea toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “İran’ın çok uzun bir süre önce söz verdiği taahhütlerini biran önce yerine getirmek üzere süratle harekete geçmesini bekliyoruz. Bu noktada tüm sorumlulukların Şubat ayı itibariyle yerine getirilmesi gerekiyor. Eğer Şubat 2019’a kadar İran taahhütlerini yerine getirmezse biz de buna karşı adımlar atacağız” dedi.