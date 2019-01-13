"İran'a karşı paralı askerleri harekete geçirme planı devreye sokuldu"

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, "İran düşmanlarının, askeri bir adımın çok maliyetli olduğu sonucuna vararak ülkede iç karışıklık çıkarma ve paralı askerleri harekete geçirme planını devreye koyduğunu" ileri sürdü.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, silahlı kuvvetlerdeki kıdemli din adamlarının konferansına katılan Bakıri, burada yaptığı konuşmada İran'a yönelik farklı planların uygulamaya konulduğunu savundu.

Devrimin 40'ıncı yılına ulaşamaması için İran düşmanlarının büyük yatırımlar yaptığını ve "ülkedeki huzur ile istikrarı bozmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini" öne süren Bakıri, "Düşman, geride bıraktığımız süre içinde İran'a karşı askeri bir adımın çok maliyetli olduğu ve netice vermeyeceği sonucuna ulaştı. Bu nedenle ülkede iç karışlık çıkarma ve ardından paralı askerlerini harekete geçirme gibi planları devreye soktu." ifadesini kullandı.

"Eğer düşman İran'a karşı savaşın zarardan çok yarar sağlayacağı sonucuna ulaşırsa saldırmakta hiç tereddüt etmeyecektir." ifadelerine yer veren Bakıri, İran silahlı kuvvetlerinin her alanda hazırlığı olduğunu ve "düşmanın planlarına rağmen" caydırıcı savunma niteliğini artırdığını belirtti.

Bakıri, ABD'nin 2019 askeri harcamaları için 720 milyar dolarlık krediyi meclisten geçirdiğine, İsrail ve Basra Körfezi'ndeki ülkelerin de yıllık 100 milyar dolarlık savunma bütçesine sahip olduğuna dikkati çekerek "düşman ile eşit şartlara sahip olmadıkları bir savaşta" bulunduklarını kaydetti.

