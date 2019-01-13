HABER

"İran'a karşı paralı askerleri harekete geçirme planı devreye sokuldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 23:14 | Son Güncelleme

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri: - "Düşman, geride bıraktığımız süre içinde İran'a karşı askeri bir adımın çok maliyetli olduğu ve netice vermeyeceği sonucuna ulaştı. Bu nedenle ülkede iç karışlık çıkarma ve ardından paralı askerlerini harekete geçirme gibi planları devreye soktu"

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, "İran düşmanlarının, askeri bir adımın çok maliyetli olduğu sonucuna vararak ülkede iç karışıklık çıkarma ve paralı askerleri harekete geçirme planını devreye koyduğunu" ileri sürdü.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, silahlı kuvvetlerdeki kıdemli din adamlarının konferansına katılan Bakıri, burada yaptığı konuşmada İran'a yönelik farklı planların uygulamaya konulduğunu savundu.

Devrimin 40'ıncı yılına ulaşamaması için İran düşmanlarının büyük yatırımlar yaptığını ve "ülkedeki huzur ile istikrarı bozmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini" öne süren Bakıri, "Düşman, geride bıraktığımız süre içinde İran'a karşı askeri bir adımın çok maliyetli olduğu ve netice vermeyeceği sonucuna ulaştı. Bu nedenle ülkede iç karışlık çıkarma ve ardından paralı askerlerini harekete geçirme gibi planları devreye soktu." ifadesini kullandı.

"Eğer düşman İran'a karşı savaşın zarardan çok yarar sağlayacağı sonucuna ulaşırsa saldırmakta hiç tereddüt etmeyecektir." ifadelerine yer veren Bakıri, İran silahlı kuvvetlerinin her alanda hazırlığı olduğunu ve "düşmanın planlarına rağmen" caydırıcı savunma niteliğini artırdığını belirtti.

Bakıri, ABD'nin 2019 askeri harcamaları için 720 milyar dolarlık krediyi meclisten geçirdiğine, İsrail ve Basra Körfezi'ndeki ülkelerin de yıllık 100 milyar dolarlık savunma bütçesine sahip olduğuna dikkati çekerek "düşman ile eşit şartlara sahip olmadıkları bir savaşta" bulunduklarını kaydetti.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu olduFeci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu
Kahreden haber! Ölü ve yaralılar varKahreden haber! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Bakıri Tahran

En Çok Okunan Haberler

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Baby Shower partisi... Kaç kilo aldığını da açıkladı

Baby Shower partisi... Kaç kilo aldığını da açıkladı

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

İzmir'de kayık alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı ve 2 kişi kayıp

Kahreden haber! Ölü ve yaralılar var

Palu ailesi olayında flaş gelişme! 6 kişi tutuklandı

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Törene damga vuran diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın renkli görüntüleri! Kızak kaydı, kartopu oynadı

Kızak kaydı, kartopu oynadı! Eski Bakan alkış topladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.