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İran’a kritik çağrı

13.09.2019 22:24 | Son Güncelleme

İran’ın son dönemde nükleer anlaşmaya aykırı adımlar atmasından "derin endişe" duyduğunu açıklayan Almanya, Fransa, İngiltere ve AB, Tahran Yönetimi’ne yükümlülüklerini hatırlattı.

İran’a kritik çağrı

Almanya, İngiltere, Fransa ve AB, nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi için İran’ı uyardı.

İran ile 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmayı, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı çekilme kararına rağmen kurtarmak isteyen imzacı Avrupa ülkeleri ve AB, bugün ortak bir açıklama yayınlayarak Tahran Yönetimi’ne çağrıda bulundu.

"Derin endişe"

Açıklamada, İran’ın Natanz nükleer tesislerinde gelişmiş santrifüjlerle uranyum zenginleştirme hazırlığı içerisinde olduğunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından teyit edildiğine işaret edilerek, "Biz bu faaliyetlerden derin endişe duymaktayız" görüşüne yer verildi.

Uyarı ve çağrı

"İran’a, nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal eden faaliyetlerden geri adım atma ve başka adımlar atmaktan kaçınma uyarısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada ayrıca UAEA ile etkin işbirliği beklentisine vurgu yapıldı.

Ortak açıklamada, "İran'a, tüm ilgili konularda, UAEA ile işbirliği yapma çağrısı yapıyoruz" ifadelerine de yer verildi.

İran duyurmuştu

İran’ın geçen hafta duyurduğu "daha gelişmiş santrifüjlerle uranyum zenginleştirme hazırlığı" Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından hafta sonunda yapılan denetim gezisi sonrasında doğrulanmıştı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren UAEA’nın denetçileri, İran’ın Natanz nükleer tesislerinde uranyum zenginleştirmek için 22 adet IR-4, bir adet IR-5, 30 adet IR-6 ve 3 adet IR-6s model santrifüj tespit ettiklerini bildirmişti.

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma İran’a ancak daha az gelişmiş bir model olan ilk jenerasyon IR-1 santrifüjleriyle uranyum zenginleştirme izni veriyor.

İran, 2015 yılında imzalanan ve nükleer anlaşmadan kaynaklı yükümlülüklerini aşamalı olarak rafa kaldıracağını açıklamış, buna ABD’nin anlaşmadan tek taraflı çekilerek ağır yaptırımlar uygulaması ve anlaşmanın muhafazasını isteyen İngiltere, Fransa, Almanya ve AB'nin sözlerini, ve yükümlülüklerini yerine getirmemesini gerekçe göstermişti.

AFP, Reuters / DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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