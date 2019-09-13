İran’a kritik çağrı

Almanya, İngiltere, Fransa ve AB, nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi için İran’ı uyardı.

İran ile 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmayı, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı çekilme kararına rağmen kurtarmak isteyen imzacı Avrupa ülkeleri ve AB, bugün ortak bir açıklama yayınlayarak Tahran Yönetimi’ne çağrıda bulundu.

"Derin endişe"

Açıklamada, İran’ın Natanz nükleer tesislerinde gelişmiş santrifüjlerle uranyum zenginleştirme hazırlığı içerisinde olduğunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından teyit edildiğine işaret edilerek, "Biz bu faaliyetlerden derin endişe duymaktayız" görüşüne yer verildi.

Uyarı ve çağrı

"İran’a, nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal eden faaliyetlerden geri adım atma ve başka adımlar atmaktan kaçınma uyarısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada ayrıca UAEA ile etkin işbirliği beklentisine vurgu yapıldı.

Ortak açıklamada, "İran'a, tüm ilgili konularda, UAEA ile işbirliği yapma çağrısı yapıyoruz" ifadelerine de yer verildi.