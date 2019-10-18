İran'a mali reform için tanınan süre şubata kadar uzatıldı

Kara para aklama ile mücadele edilmesi için üye ülkelerin mali ve bankacılık sistemini denetleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Tahran yönetimine ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirmek için verdiği süreyi şubat ayına kadar uzattı.

FATF tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şubat 2020'ye kadar mali yasalarını FATF standartlarına uygun hale getirmediği takdirde İran'a karşı gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran, FATF Standartları çerçevesinde Palermo ve Terör Finansmanı Sözleşmelerini Şubat 2020'den önce yürürlüğe koymazsa FATF, karşı önlemlerin askıya alınmasını tamamen kaldıracak ve üye ülkeler ile tüm yetkili organları (İran'a karşı) 19'uncu öneri (yüksek riskli ülkeler) kapsamında etkili önlemler almaya teşvik edecektir."

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile gri listede bulunan İran yönetimine, mali reformları tamamlaması için daha önce ekim sonuna kadar süre vermişti.