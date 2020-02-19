İran’a Sıçrayan Corona Virüsü İki Can Aldı 

Öte yandan Japonya’da iki haftadır karantina altında tutulan Diamond Princess tur gemisinden 500 civarında yolcunun, karantina süresinin sona ermesi ve testlerinin de negatif çıkmaları üzerine gemiden ayrılmalarına izin verildi. Gemide yolcular ve personel arasında yeni virüs vakalarına rastlanması üzerine Japonya hükümeti iki haftadır gemiyi karantina altında tutuyordu. Hükümet bu kararı nedeniyle yoğun eleştiriler almıştı.

Rabiei, virüsü kapan iki kişinin milliyetleri hakkında bilgi vermedi ancak bazı haberlerde bu kişilerin İran vatandaşı oldukları iddia edildi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei daha önce yaptığı açıklamada, ülkede ilk defa iki Corona virüsü vakasının tespit edildiğini kaydetmişti. Sağlık Bakanlığı da hastaların karantinaya alındığı bilgisini vermişti.

Yetkililer gemide 79 yeni vakanın daha tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 621’e yükseldiğini açıkladı. Gemide ilk baştaki toplam 3 bin 711 yolcu ve mürettebat üyelerinin bazılarının test sonuçları hala bekleniyor.

Diamond Princess, corona virüsünün Çin’in Wuhan kentinden sonra sonra en fazla yayıldığı yer konumunda.

Yolcular karaya ayak bastıktan sonra araçlara binip geminin demirli olduğu Yokohama limanından ayrıldı. Ancak nereye gittikleri belirsiz zira birçok yabancı ülke, diğer bir karantina sürecinden geçmemeleri halinde vatandaşı olan yolcuların dönüşüne izin vermeyeceklerini belirtiyor.

Gemiden ayrılan tekerlekli sandalyedeki, maskeli ve bastonlu bir yaşlı dahil bazı yolculara Japon askerleri eşlik etti. Bazı yolcular tren istasyonlarına gitmek üzere otobüslere bindi. Hala gemide olanlarınsa, balkonlarından gemiden ayrılanlara el salladığı gözlendi.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, testleri negatif çıkan ve gemiden ayrılanların Japon karantina yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve toplu ulaşım araçlarıyla evlerine gitmekte serbest olduğunu söyledi. Ancak Kato, bu kişilerden sağlıklarına birkaç gün boyunca çok dikkat etmeleri ve herhangi bir hastalık belirtisi gösterirlerse derhal yerel yetkililere haber vermelerini istedi. Bakan Kato, gün içinde uzmanlarla toplantısının ardından ise eski yolculara uyarısının dozunu biraz arttırdı ve iki hafta boyunca çok mecbur olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları çağrısında bulundu.

