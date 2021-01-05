İran’a Uluslararası Tepkiler Artıyor

İran’ın yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretmeye başladığını açıklamasının ardından Tahran’a yönelik tepkiler sürüyor. Avrupa Komisyonu Salı günü yaptığı açıklamada, İran’ın yeraltı nükleer tesisinde yaptığı üretimin 2015’te imzalanan uluslararası nükleer anlaşmanın ihlali olduğunu belirtti. Açıklamada buna rağmen anlaşmanın ‘‘kurtarılmasının’’ umut edildiği kaydedildi.

Bir Komisyon Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, ‘‘İran’ın attığı adımlar konusunda son derece kaygılıyız. Bu adım İran’ın nükleer alanda verdiği sözlerin bir ihlali ve bunun ciddi sonuçları olacak. Bu çok üzücü, ancak anlaşmayı sürdürmemiz de son derece önemli’’ denildi.

ABD’den yeni yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanlığı da İranlı çelik şirketlerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.

Açıklamada 17 İranlı şirket ve bir bireye yaptırım uygulanacağı belirtildi. Açıklamada İran rejiminin çelik sanayiinden elde ettiği geliri dünya genelinde istikrarsızlaştırma faaliyetlerine kaynak olarak kullandığı belirtildi.