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"İran'a yaptırımlar uluslararası değil ki buna uyalım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 23:41 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: - "Irak, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının bir parçası değildir. ABD, herhangi bir kişi ya da ülkeye yaptırım uygulamak isterse bu onun politikasını yansıtır. Bu yaptırımlar uluslararası kararlar değil ki buna uyalım"

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının uluslararası olmadığını ve buna uymayacaklarını söyledi.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta bir grup gazeteci ve sivil aktivistle yaptığı görüşme sırasında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uyup uymayacakları sorusuna karşılık Abdulmehdi, "Irak, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının bir parçası değildir. ABD, herhangi bir kişi ya da ülkeye yaptırım uygulamak isterse bu onun politikasını yansıtır. Bu yaptırımlar uluslararası kararlar değil ki buna uyalım. Dolayısıyla ABD ve İran arasında ikili bir meseledir, biz bunun parçası değiliz." ifadelerini kullandı.

ABD ve Batı'ya düşmanlık besleyen ülkeler bulunduğunu dile getiren Abdulmehdi, "Biz, herhangi bir ülkeye karşı düşmanlık besleyenlerin ve bu ülkelerin çıkarlarını hedef alan örgütlerin de parçası değiliz. Bu tutumumuzu ABD ve tüm taraflara anlattık." dedi.

- "Biz Irak'ın egemenliğini savunuyoruz"

Adil Abdulmehdi, Irak'ın ulusal çıkarlarını korumakla görevli olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"ABD tarafına açıkça 'Lütfen bize emirlerle gelmeyin. Planlarınız varsa Irak ile değerlendirirsiniz, Irak da ona göre tutum belirler' dedik. Biz Irak'ın egemenliğini savunuyoruz ve hiçbir ülkeye zarar vermeyiz. Görevimiz, komşu ülkelerle dostluğu geliştirmek ve ulusal çıkarımızı korumak."

İran'ın petrol ve enerji ihracatını hedef alan ABD'nin ikinci aşama yaptırımları 5 Kasım itibarıyla devreye girmişti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Irak'a İran'dan doğal gaz ve elektrik ithalatına son vermesi için 45 gün süre tanındığı duyurulmuştu.

Irak, elektrik hizmeti sunabilmek için İran'dan doğal gaz satın alıyor; ayrıca gıda, tarım ve birçok alanda da İran'dan ithalat yapıyor. Irak ile İran arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 12 milyar doları bulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi ırak

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