"İran'a yaptırımlar uluslararası değil ki buna uyalım"

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının uluslararası olmadığını ve buna uymayacaklarını söyledi.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta bir grup gazeteci ve sivil aktivistle yaptığı görüşme sırasında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uyup uymayacakları sorusuna karşılık Abdulmehdi, "Irak, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının bir parçası değildir. ABD, herhangi bir kişi ya da ülkeye yaptırım uygulamak isterse bu onun politikasını yansıtır. Bu yaptırımlar uluslararası kararlar değil ki buna uyalım. Dolayısıyla ABD ve İran arasında ikili bir meseledir, biz bunun parçası değiliz." ifadelerini kullandı.

ABD ve Batı'ya düşmanlık besleyen ülkeler bulunduğunu dile getiren Abdulmehdi, "Biz, herhangi bir ülkeye karşı düşmanlık besleyenlerin ve bu ülkelerin çıkarlarını hedef alan örgütlerin de parçası değiliz. Bu tutumumuzu ABD ve tüm taraflara anlattık." dedi.

- "Biz Irak'ın egemenliğini savunuyoruz"

Adil Abdulmehdi, Irak'ın ulusal çıkarlarını korumakla görevli olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti: