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İran'a Yönelik BM Silah Ambargosu Yürürlükten Kalktı

18.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

ABD’nin yoğun itirazlarına rağmen 2007 yılından bu yana İran’a yönelik uygulanan Birleşmiş Milletler’in silah ambargosu yürürlükten kalktı

İran'a Yönelik BM Silah Ambargosu Yürürlükten Kalktı

ABD’nin yoğun itirazlarına rağmen 2007 yılından buy ana İran’a yönelik uygulanan Birleşmiş Milletler’in silah ambargosu yürürlükten kalktı. İran bugün itibariyle konvansiyonel silahlar alabilir yada satabilir.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “İran’ın savunma doktrini kendi halkına ve yerli imkanlarına güçlü bir şekilde güvenmesine dayanıyor. Bu doktrinde konvansiyel olmayan silahların, kitle imha silahlarının ya da çılgınca konvansiyel silahlar satın almanın yeri yok”ifadelerine yer verildi.

İran kendisine uygulanan silah ambargosu nedeniyle yıllar içerisinde kendi silah endüstrisinde ciddi yapılanmalar sağlamış durumda.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ambargonun kalkmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Zarif “İran’ın bugün dünyayla savunma işbirliğinin normalleşmesi bölgemizde çok seslilik, barış ve güvenlik açısından bir kazanımdır” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında alınan kararla İran’a uygulanan silah ambargosu, 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma’ya göre bugün itibariyle sona erdi. Nükleer anlaşmanın tarafları, İran, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika’ydı. Ancak Başkan Donald Trump, 2018 yılında aldığı bir kararla ABD’yi İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekmişti.

O tarihten bu yana ABD ve İran arasındaki ilişki Amerika’nın yeni ambargo kararlarını da ard arda yürürlüğe sokması nedeniyle gergin seyrediyor. ABD bu çerçevede İran’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmaması yönünde de girişimlerde bulundu ancak bu girişimler başarısızlıkla sonuçlandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Çin’in İran’a yönelik BM ambargosu konusunda destek vermemesi nedeniyle eleştirilerde bulundu ve ABD’nin bu noktada Rusya ve Çin’i de kapsayan girişimleri olacağını söyledi.

Pompeo “Şu ana kadar da bu yaptık. Amerika’nın mevcut ambargolarını delen herhangi bir ülke olduğunda onları bu girişimlerinden sorumlu tuttuk. Aynı uygulamayı BM Güvenlik Konseyi ambargoları konusunda da yapacağız” dedi.

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