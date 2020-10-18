İran'a Yönelik BM Silah Ambargosu Yürürlükten Kalktı

ABD’nin yoğun itirazlarına rağmen 2007 yılından buy ana İran’a yönelik uygulanan Birleşmiş Milletler’in silah ambargosu yürürlükten kalktı. İran bugün itibariyle konvansiyonel silahlar alabilir yada satabilir.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “İran’ın savunma doktrini kendi halkına ve yerli imkanlarına güçlü bir şekilde güvenmesine dayanıyor. Bu doktrinde konvansiyel olmayan silahların, kitle imha silahlarının ya da çılgınca konvansiyel silahlar satın almanın yeri yok”ifadelerine yer verildi.

İran kendisine uygulanan silah ambargosu nedeniyle yıllar içerisinde kendi silah endüstrisinde ciddi yapılanmalar sağlamış durumda.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ambargonun kalkmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Zarif “İran’ın bugün dünyayla savunma işbirliğinin normalleşmesi bölgemizde çok seslilik, barış ve güvenlik açısından bir kazanımdır” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında alınan kararla İran’a uygulanan silah ambargosu, 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma’ya göre bugün itibariyle sona erdi. Nükleer anlaşmanın tarafları, İran, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika’ydı. Ancak Başkan Donald Trump, 2018 yılında aldığı bir kararla ABD’yi İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekmişti.