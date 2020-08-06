“İran’a Yönelik Silah Ambargosunun Uzatılmasını Sağlayacağız”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a yönelik silah ambargosunun süresinin uzatılmasını sağlayacaklarından emin olduklarını belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir karar tasarısı sunacaklarını hatırlatan Pompeo, “Sunduğumuz teklif makul. Öyle ya da böyle doğru olanı yapacağız” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’nda Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyen Mike Pompeo’nun gündeminde Çin’e yönelik atılacak adımların dışında, süresi önümüzdeki Ekim ayında dolacak olan İran’a yönelik silah ambargosu da vardı.

Mike Pompeo, “İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılması için Güvenlik Konseyi’ne bir tasarı sunacağız. Ortaya koyduğumuz teklif son derece makul. Öyle ya da böyle doğru olanı yapacağız. Silah ambargosunun uzatılmasını sağlayacağız” dedi.

Tasarı yeterli desteği alabilecek mi?

Tahran’la 2015 yılında imzalanan ancak Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşma uyarınca, İran’a uygulanan uluslararası silah ambargosunun süresi 18 Ekim’de doluyor.

ABD’nin içeriğini hazırladığı tasarının 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilmesi için en az dokuz oya ihtiyacı var. BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olan Çin ve Rusya veto haklarını kullanacaklarını bildirmişti. Bazı diplomatlar ise ABD’nin dokuz ülkenin desteğine alabileceğine şüpheyle bakıyor.