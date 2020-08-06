HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “İran’a Yönelik Silah Ambargosunun Uzatılmasını Sağlayacağız”

“İran’a Yönelik Silah Ambargosunun Uzatılmasını Sağlayacağız”

06.08.2020 01:30 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a yönelik silah ambargosunun süresinin uzatılmasını sağlayacaklarından emin olduklarını belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir karar tasarısı sunacaklarını hatırlatan Pompeo, “Sunduğumuz teklif makul. Öyle ya da böyle doğru olanı yapacağız” dedi

“İran’a Yönelik Silah Ambargosunun Uzatılmasını Sağlayacağız”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a yönelik silah ambargosunun süresinin uzatılmasını sağlayacaklarından emin olduklarını belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir karar tasarısı sunacaklarını hatırlatan Pompeo, “Sunduğumuz teklif makul. Öyle ya da böyle doğru olanı yapacağız” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’nda Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyen Mike Pompeo’nun gündeminde Çin’e yönelik atılacak adımların dışında, süresi önümüzdeki Ekim ayında dolacak olan İran’a yönelik silah ambargosu da vardı.

Mike Pompeo, “İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılması için Güvenlik Konseyi’ne bir tasarı sunacağız. Ortaya koyduğumuz teklif son derece makul. Öyle ya da böyle doğru olanı yapacağız. Silah ambargosunun uzatılmasını sağlayacağız” dedi.

Tasarı yeterli desteği alabilecek mi?

Tahran’la 2015 yılında imzalanan ancak Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşma uyarınca, İran’a uygulanan uluslararası silah ambargosunun süresi 18 Ekim’de doluyor.

ABD’nin içeriğini hazırladığı tasarının 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilmesi için en az dokuz oya ihtiyacı var. BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olan Çin ve Rusya veto haklarını kullanacaklarını bildirmişti. Bazı diplomatlar ise ABD’nin dokuz ülkenin desteğine alabileceğine şüpheyle bakıyor.

ABD, silah ambargosunun uzatılmaması durumunda, İran’a yönelik BM yaptırımlarının tamamını yeniden uygulamaya başlama tehdidinde bulunmuştu. Diplomatlar ABD’nin yaptırımların yeniden devreye alınmasında zorlu bir süreçle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Böyle bir durumda, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’ne resmi şikayetini iletmesi ve Güvenlik Konseyi’nin 30 gün içinde İran’a yönelik yaptırımların hafifletilmesi sürecine devam edilmesine yönelik karar tasarısını oylaması gerekiyor. Böyle bir karar tasarısının sunulmaması halinde ise, İran’a yönelik yaptırımların yeniden uygulamaya konulması gerekiyor.

Çin ve Rusya ise İran nükleer anlaşmasından çekilen ABD'nin artık taraf olmadığını, bu nedenle tüm yaptırımların yeniden yürürlüğe konulmasını sağlayan mekanizmanın hayata geçirilemeyeceğini savunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
İran'da 4.2 büyüklüğünde depremİran'da 4.2 büyüklüğünde deprem
YÖK Sanal Fuarı nasıl kullanılır? YÖK Sanal Fuarı nasıl kullanılır?

En Çok Okunan Haberler

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

Belediye Başkanı Kılınç: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

Belediye Başkanı Kılınç: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Kan donduran cinayet! 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran cinayet! 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Beyrut'u sarsan patlama! Can kaybı artıyor

Beyrut'u sarsan patlama! Can kaybı artıyor

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

Bilim dünyası 'en büyüğü' için seferber oldu!

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

Diğer Haberler
Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı

Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı

İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem

İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Ay ve Mars seferleri için büyük adım! SpaceX'in Starship mekiğinin prototipi başarıyla fırlatıldı

Mars seferi için büyük adım! Dev mekiğin prototipi fırlatıldı

Beyrut'ta bir çift düğün fotoğrafı çektirdiği sırada patlamaya yakalandı

Düğün fotoğrafı çektirirken patlamaya yakalandılar

Beyrut'taki patlamayla ilgili skandal sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik

Skandal sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik!

ABD hükümetinden potansiyel koronavirüs aşısı için Johnson & Johnson ile 1 milyar dolarlık anlaşma

ABD hükümetinden aşı için 1 milyar dolarlık anlaşma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.