“İran’a Yönelik Silah Ambargosunun Uzatılmasını Sağlayacağız”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a yönelik silah ambargosunun süresinin uzatılmasını sağlayacaklarından emin olduklarını belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir karar tasarısı sunacaklarını hatırlatan Pompeo, “Sunduğumuz teklif makul. Öyle ya da böyle doğru olanı yapacağız” dedi.
Dışişleri Bakanlığı’nda Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyen Mike Pompeo’nun gündeminde Çin’e yönelik atılacak adımların dışında, süresi önümüzdeki Ekim ayında dolacak olan İran’a yönelik silah ambargosu da vardı.
Mike Pompeo, “İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılması için Güvenlik Konseyi’ne bir tasarı sunacağız. Ortaya koyduğumuz teklif son derece makul. Öyle ya da böyle doğru olanı yapacağız. Silah ambargosunun uzatılmasını sağlayacağız” dedi.
Tasarı yeterli desteği alabilecek mi?
Tahran’la 2015 yılında imzalanan ancak Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşma uyarınca, İran’a uygulanan uluslararası silah ambargosunun süresi 18 Ekim’de doluyor.
ABD’nin içeriğini hazırladığı tasarının 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilmesi için en az dokuz oya ihtiyacı var. BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olan Çin ve Rusya veto haklarını kullanacaklarını bildirmişti. Bazı diplomatlar ise ABD’nin dokuz ülkenin desteğine alabileceğine şüpheyle bakıyor.
ABD, silah ambargosunun uzatılmaması durumunda, İran’a yönelik BM yaptırımlarının tamamını yeniden uygulamaya başlama tehdidinde bulunmuştu. Diplomatlar ABD’nin yaptırımların yeniden devreye alınmasında zorlu bir süreçle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.
Böyle bir durumda, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’ne resmi şikayetini iletmesi ve Güvenlik Konseyi’nin 30 gün içinde İran’a yönelik yaptırımların hafifletilmesi sürecine devam edilmesine yönelik karar tasarısını oylaması gerekiyor. Böyle bir karar tasarısının sunulmaması halinde ise, İran’a yönelik yaptırımların yeniden uygulamaya konulması gerekiyor.
Çin ve Rusya ise İran nükleer anlaşmasından çekilen ABD'nin artık taraf olmadığını, bu nedenle tüm yaptırımların yeniden yürürlüğe konulmasını sağlayan mekanizmanın hayata geçirilemeyeceğini savunuyor.