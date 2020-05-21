İran'da 10 Bin Civarında Sağlık Çalışanının Salgına Yakalandığı Açıklandı

Dünya üzerinde salgının etkili olduğu ülkelerden biri olan İran’da, çok sayıda sağlık çalışanının da hastalığa yakalandığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre salgın sürecinde ülke genelinde, 10 bin civarında sağlık çalışanına da Corona virüsü bulaştı.

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Kasım Canbabay yaptığı açıklamada “İran’da 10 bin civarında sağlık çalışanı ölümcül Corona virüsü salgınına yakalandı ve aralarından bazıları da hayatını kaybetti” dedi. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı hakkındaysa bir yorum yapılmadı.

İran’da bugüne dek açıklanan resmi rakamlara göre 126 bin 949 kişi salgına yakalanırken ülke genelinde, 7 bin 183 kişi de hayatını kaybetti.

İran salgın konusunda gerçek rakamları gizlemekle suçlanmış, Tahran yönetimiyse bu iddiaları reddetmişti. Ülkede salgının görüldüğü ilk haftalarda, Amerikan Washington Post gazetesi, Kum şehrinde kazılan bazı toplu mezarların uydu fotoğraflarını yayınlamış bu da tartışmalara neden olmuştu.

