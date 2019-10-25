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İran'da 10 bin köyde su sıkıntısı yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

İran'da 10 bin köyde su sıkıntısı yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - İran'da yaklaşık 10 bin köyde su sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Tasnim Haber Ajansının ülkedeki su sorununa ilişkin hazırladığı haberde, çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu Sistan-Belucistan eyaletine bağlı 3 bin köyde en az 700 bin kişinin sağlıklı içme suyuna ulaşmakta sıkıntı yaşadığı ifade edildi.

Söz konusu köylere tankerlerle su dağıtılmaya çalışılırken, kötü yol şartları nedeniyle tanker şoförlerinin bazı bölgelere gitmekten kaçındıkları öne sürüldü.

İran Enerji Bakanlığına dayandırılan haberde, ülke genelinde su sorunu yaşanan köy sayısının yaklaşık 10 bin olduğu kaydedildi.

İran'da 31 eyalete bağlı 37 bin köy bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Sistan-Beluçistan su sorunu

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