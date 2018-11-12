HABER

İran'da "11 milyon kişiye gıda yardımı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 17:46 | Son Güncelleme

İran'da "11 milyon kişiye gıda yardımı" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Abdurrıza Azizi, aylık geliri 3 milyon tümenin (yaklaşık 215 dolar) altında olan 11 milyon kişiye gıda yardımı yapılacağını duyurdu.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Azizi, son dönemde artan enflasyona bağlı olarak yaşanan fiyat artışları nedeniyle işçi ve memurların aldıkları maaşların geçimleri için yeterli olmadığını belirtti.

Azizi, "Sosyal yardımlaşma kurumu İmam Humeyni Yardım Komitesi çatısı altında, aylık geliri 3 milyon tümenden az olan işçi, memur ve çalışanlardan oluşan 11 milyon kişiye, bu ay gıda yardımı yapılmaya başlanacak. Önümüzdeki günlerde bu yardımların 30 milyon kişiye ulaştırılması hedefleniyor." dedi.

- Aylık nakdi yardım

Azizi ayrıca söz konusu kişilere aylık nakdi yardım da yapılacağını ifade ederek, bu yardımın şu şekilde gerçekleştirileceğini söyledi:

"Aylık bir kişiye 40 bin tümen (yaklaşık 3 dolar), 2 kişilik aileye 80 bin, 3 kişilik aileye 110 bin, 4 kişilik aileye 135 bin ve 5 kişilik aileye ise 145 bin tümen para yardımı yapılacak."

Sağlık alanında da yardımlar yapılacağını kaydeden Azizi, devlet hastanelerindeki süspansiyonların, kırsal bölgelerde yaşayan köylü, çiftçi ve göçebeler için yüzde 97, şehirlerde yaşayanlar için ise yüzde 94 olarak uygulanacağını aktardı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Telli, son yolculuğuna uğurlandı (2)Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Telli, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Polise ateş eden kişinin kovalamaca sonucu yakalanmasıPolise ateş eden kişinin kovalamaca sonucu yakalanması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdurrıza Azizi gıda yardımı İRAN

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Son veda! Gözyaşları sel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.