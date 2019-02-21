HABER

İran'da 13 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 22:38 | Son Güncelleme

İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gözaltına alınan 13 şüphelinin Sünni din adamlarına suikast hazırlığında olduğu belirtildi

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batısında yer alan Kürdistan eyaletinde 13 kişinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu gözaltına alınan 13 şüphelinin, bölgede yaşayan Sünni din adamlarına suikast hazırlığında olduğu belirtildi.

Gözaltına alınanlardan bazılarının ülke dışında bomba eğitimi aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, operasyonda çok sayıda silaha da el konulduğu kaydedildi.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Danıştay, Amasra'daki termik santral için 'ÇED olumlu' raporunu bozduDanıştay, Amasra'daki termik santral için 'ÇED olumlu' raporunu bozdu
İşte en mutlu ve en mutsuz meslekler! Sizin mesleğiniz hangi grupta?İşte en mutlu ve en mutsuz meslekler! Sizin mesleğiniz hangi grupta?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ İRAN İran İstihbarat Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto'nun 592. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 804 bin 853 lira devretti.

Süper Loto rekora koşuyor!

En mutlu meslekler belli oldu

İşte en mutlu ve en mutsuz meslekler! Sizin mesleğiniz hangi grupta?

‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah Sever tutuklandı

'Arap Emrah' tutuklandı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iğrenç olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Çanakkale Valiliği depremin bilançosunu açıkladı!

Valilik depremin bilançosunu açıkladı! Hasar gören konut sayısı...

Karaman'da bir kişi avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Av macerası kabusa dönüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.