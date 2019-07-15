HABER

İran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 19:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs: - "251 şehidimize 2 bin 500'den fazla yaralımıza ve milyonlarca insanın geçirmiş olduğu sosyal travmaya rağmen bu ihanet hareketine karşı direniş gösterildi. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle uçurumun kenarına kadar götürülen ülkemizi o gün hep beraber bu uçurumun kenarından kurtardı"

Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan sergi İran'ın başkenti Tahran'da Türk vatandaşları ve İranlılardan büyük ilgi gördü.

Tahran Yunus Emre Enstitüsünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları ile İranlıların katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında AA muhabirlerinin darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı ve TRT tarafından hazırlanan "Geceden Şafağa 15 Temmuz" belgesi gösterildi.

Türk ve İranlı vatandaşlar fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösterirken, 15 Temmuz gecesiyle ilgili belgeselin gösteriminde de duygulandıkları gözlendi.

Büyükelçi Derya Örs, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi yaşananların unutulmaması ve bunlardan ders alınması için Türkiye'nin dış misyonları olarak dünya çapında anma ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

- İhanet hareketine 81 ilde direniş

Türk insanının demokrasisine, cumhuriyetine, bayrağına, devletine ve cumhuriyetin kendisine kazandırmış olduğu bütün değerlere sahip çıkarak o gün 81 ilde direndiğine dikkati çeken Örs, "251 şehidimize 2 bin 500'den fazla yaralımıza ve milyonlarca insanın geçirmiş olduğu sosyal travmaya rağmen bu ihanet hareketine karşı direniş gösterildi. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle uçurumun kenarına kadar götürülen ülkemizi o gün hep beraber bu uçurumun kenarından kurtardı." diye konuştu.

15 Temmuz'un İran'da çok fazla bilinmediğini ve geniş halk kitlelerinin o gün Türkiye'de neler yaşandığına dair ciddi bir bilgisinin olmadığını aktaran Örs, şunları kaydetti:

"İran devletinin yöneticileri 15 Temmuz akşamı Türkiye devleti ile temaslarda bulundular ve olayları yakından takip ettiler. Bu anlamda bize destek verdiler. O günün şartlarında vermiş oldukları bu desteği bir kere daha ifade etmiş oluyoruz ve kendilerine bundan dolayı teşekkür ediyoruz."

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Ordu'da sağanak; caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastıOrdu'da sağanak; caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı
Ordu’da sağanak hayatı felç ettiOrdu’da sağanak hayatı felç etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran

En Çok Okunan Haberler

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

Vatandaşlar 15 Temmuz anma töreni için Atatürk Havalimanı'na akın etti

Ve başladı! Vatandaşlar akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.