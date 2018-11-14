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İran'da 17 Kasım'a kadar istifa etmeyen emekliler yargılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 16:17 | Son Güncelleme

İran'da 17 Kasım'a kadar istifa etmeyen emekliler yargılanacak

İran'da önceki ay yürürlüğe giren yeni emeklilik yasasına göre 17 Kasım'a kadar görevlerinden istifa etmeyen emekliler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Sayıştay Savcısı Feyyaz Sucai, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, emeklilerin çalışmasını yasaklayan yasaya rağmen görevinden ayrılmayan memurların yargılanacağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı İstihdam ve İdareden Sorumlu Yardımcısı Cemşid Ensari de geçen hafta yaptığı açıklamada 28 Ağustos'ta kabul edilen ve 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından tebliğ edilen emeklilerin istihdamını yasaklayan yasa uyarınca 17 Kasım'a kadar 14'ü vali olmak üzere 210 bürokratın emekli olacağını aktarmıştı.

Ensari, emekli olacak isimler arasında vali, büyükelçi, bakan yardımcısı ve belediye başkanlarının da bulunduğunu kaydetmişti.

Söz konusu yasa nedeniyle Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhammed Ali Efşani'nin yerine dün Piruz Hanaçi seçilmişti.

İstifa etmeleri gereken yöneticiler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı ile Petrol Bakanlığındaki 10 bakan yardımcısından 8'i de bulunuyor.

İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, görevinden ayrılmak zorunda olan bürokratlar arasında 14 valinin olduğunu ve 18 Kasım Pazar günü emekli olacak valiler yerine yeni atamaların yapılacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bürokrat emekli İRAN Tahran

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