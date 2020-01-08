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  4. İran’da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü 2- YENİDEN

İran’da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü 2- YENİDEN

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 07:32 | Son Güncelleme

İran’dan Kiev’e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları’na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra alev alarak düştü.

İran, (DHA)- İran’dan Kiev’e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları’na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra alev alarak düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, can kaybı konusunda henüz bilgi verilmedi. Uçağın düşme anı, İran International TV kanalında yayınlandı.
Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran’ın başkenti Tahran’ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı’ndan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere kalkış yaptı. İçerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre alev aldı. Ardından irtifa kaybeden yolcu uçağı, Tahran’a yakın Parand bölgesinde düşerken meydana gelen patlamada ile gökyüzü aydınlandı. Uçağın, ilk belirlemelere göre teknik bir arıza sonucu düştüğü öne sürülürken, kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.
DÜŞME ANLARI KAYDEDİLDİ
Uçağın düşme anları amatör kameralarca kaydedildi. İran International TV kanalında yer alan bu görüntülerde uçağın havada ateş aldığı ve düştüğü anda da gökyüzünü aydınlatan bir patlamanın yaşandığı görüldü.

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