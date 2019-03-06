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"İran'da 19 milyon fakir var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Tahran Üniversitesi Bilim Kurulu Üyesi Abbas Ahundi, şehirlerde yaşayan 19 milyon kişinin fakirlik seviyesinde olduğunu söyledi

İSTANBUL (AA) - İran'daki Tahran Üniversitesi Bilim Kurulu Üyesi ve eski Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, şehirlerdeki 19 milyon kişinin fakirlik seviyesinde yaşadığını belirtti.

Başkent Tahran'da düzenlenen "Kentsel Dönüşüm ve Yönetim" konulu bir konferansta yaptığı konuşmada Ahundi, "Şehirlerde 19 milyon kişi fakirlik seviyesinde yaşıyor. Bu rakam, ülkenin dörtte birine tekabül etmektedir." dedi.

İran’ın resmi ajansı IRNA'ya göre, şehirlere sosyolojik açıdan bakılması gerektiğini belirten Ahundi, kentsel dönüşümün şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ahundi ayrıca Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin 10 yılda ülke genelinde 2 bin 700 mahalleyi kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilemeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kentsel Dönüşüm Tahran Üniversitesi Bilim Kurulu Üyesi Abbas Ahundi

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