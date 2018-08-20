İran'da 2 katına çıkan fiyatlar nedeniyle kurbanlık alan yok

ABD'nin yaptırımları ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren İran'ın başkenti Tahran'da, kurban kesmek isteyen vatandaşlar pahalılıktan besiciler ise satışların olmamasından şikayetçi.

Tahran'ın güneyindeki Yaftabat bölgesine kurulan hayvan pazarında genellikle İran'ın Zencan, Azerbaycan ve Kürdistan eyaletlerinden getirilen kurbanlıklar satışa sunuldu.

Fiyatların geçen yıla göre 2 kat artması nedeniyle vatandaşların kurbanlıklara ilgi göstermediği ve pazarda hareketliliğin olmadığı gözlendi. Kurban pazarında 40 kiloluk bir koyun 10 milyon riyal (100 dolar) 200 kiloluk bir dana ise 50 milyon riyalden (500 dolar) satılıyor.

-"Bayrama 2 gün kala hiç satış olmadı"

AA muhabirine konuşan hayvan satıcılarından Hemid Resulhani, 20 yıldır besicilik yaptığını ve fiyatların geçen yıla göre 2 kat arttığını, bunun nedeninin de İran'dan yurt dışına yapılan ihracat olduğunu söyledi.

Resulhani, vatandaşların fiyatları pahalı bulmasından dolayı bayrama 2 gün kalmasına rağmen henüz satış yapamamaktan yakındı.