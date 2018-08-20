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İran'da 2 katına çıkan fiyatlar nedeniyle kurbanlık alan yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'da besiciler, kurbanlık hayvanların Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkelerine dolarla satıldığını ancak kendi vatandaşlarının 2 katına çıkan fiyatlardan dolayı kurbanlık alamadığını söyledi - Hayvan satıcıları, kurbanlıkların iyi olanlarının Arap ülkelerine satıldığını buna karşın Gürcistan'dan ucuz hayvan getirdiklerini, ancak bayrama 2 gün kalmasına rağmen henüz satış yapamadıklarını anlattı

ABD'nin yaptırımları ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren İran'ın başkenti Tahran'da, kurban kesmek isteyen vatandaşlar pahalılıktan besiciler ise satışların olmamasından şikayetçi.

Tahran'ın güneyindeki Yaftabat bölgesine kurulan hayvan pazarında genellikle İran'ın Zencan, Azerbaycan ve Kürdistan eyaletlerinden getirilen kurbanlıklar satışa sunuldu.

Fiyatların geçen yıla göre 2 kat artması nedeniyle vatandaşların kurbanlıklara ilgi göstermediği ve pazarda hareketliliğin olmadığı gözlendi. Kurban pazarında 40 kiloluk bir koyun 10 milyon riyal (100 dolar) 200 kiloluk bir dana ise 50 milyon riyalden (500 dolar) satılıyor.

-"Bayrama 2 gün kala hiç satış olmadı"

AA muhabirine konuşan hayvan satıcılarından Hemid Resulhani, 20 yıldır besicilik yaptığını ve fiyatların geçen yıla göre 2 kat arttığını, bunun nedeninin de İran'dan yurt dışına yapılan ihracat olduğunu söyledi.

Resulhani, vatandaşların fiyatları pahalı bulmasından dolayı bayrama 2 gün kalmasına rağmen henüz satış yapamamaktan yakındı.

Hayvan satıcılarından Hacı Gulami Çınari de 50 yıldır besicilik ve hayvan ticareti yaptığını ve kurbanlık satışlarının bu sene beklenenin çok altında olduğunu dile getirdi.

Çınari, İran'dan Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer Arap ülkelerine dolarla yapılan satışlar nedeniyle fiyatların yükseldiğine dikkati çekerek, hiç satış yapamadığını ifade etti.

Gulam Rıza Gaffari, pazardaki duruma satıcılar olarak kendilerinin şaşırdığını, bayrama 2 gün kalan kurbanlık alan kimsenin olmadığını vurguladı.

İran'daki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan iyi olanlarının Arap ülkelerine satıldığını, kendi vatandaşlarına ise Gürcistan'dan ucuza getirilen küçükbaşların satıldığını aktaran Gaffari, devlet yetkililerinden hayvan ihracatına bir çözüm bulmasını istedi.

İran'da Kurban Bayramı, 22 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından karar verdiği yaptırımların ilk aşaması 7 Ağustos'ta devreye girmişti.

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