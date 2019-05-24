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İran’da 210 kilogram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 23:42 | Son Güncelleme

İran güvenlik güçlerinin ülkenin Güney Horasan eyaletinde gerçekleştirdiği bir arama sonucu 210 kilogram eroin ele geçirildi.İran’ın Güney Horasan Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada emniyet güçlerince yapılan trafik kontrolünde bir yük kamyonunda 210 kilogram eroinin ele geçirildiği ve 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İran güvenlik güçlerinin ülkenin Güney Horasan eyaletinde gerçekleştirdiği bir arama sonucu 210 kilogram eroin ele geçirildi.
İran’ın Güney Horasan Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada emniyet güçlerince yapılan trafik kontrolünde bir yük kamyonunda 210 kilogram eroinin ele geçirildiği ve 1 kişinin tutuklandığı bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca tutuklanan 1 kişinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirtilirken, ”Devam eden operasyonlarla şebekenin diğer üyelerini de yakalayacağız” ifadelerine yer verildi.

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