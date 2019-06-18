"İran'da 23 milyon kişi muhtemel su sorunuyla karşı karşıya"

İSTANBUL (AA) - İran'da yaklaşık 23 milyon kişinin gelecekte muhtemel bir su sorunu ile karşı karşıya olduğu açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Enerji Bakanlığı Su ve Su Kaynaklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Kasım Takizade Hamisi, "Kırsal bölgelerde sorun daha fazla olmakla birlikte İran'da yaklaşık 23 milyon kişi muhtemel bir su sorunuyla karşı karşıya." dedi.

Ülkede 200 civarındaki yerleşim biriminde mevcut su sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini belirten Hamisi, bu iş için 70 ila 80 kenti kapsayan 3 yıl sürecek bir dizi proje için 100 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldığını aktardı.

İran'da son belirlemelere göre nüfusun 81 milyonu geçtiği belirtiliyor.

