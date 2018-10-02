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İran'da 250 bin dolar yatırım yapana 5 yıl oturma izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 23:19 | Son Güncelleme

İran'da 250 bin dolar yatırım yapana 5 yıl oturma izni

İSTANBUL (AA) - İran'da 250 bin dolar yatırım yapan yabancılara 5 yıllık ikamet hakkı verilecek.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'daki Ekonomik İşbirliği Yüksek Şurası toplantısında, 250 bin dolar yatırım yapan yabancılara 5 yıllık oturum izni verilmesi onaylandı.

2016 yılı şubat ayında alınan aynı kararda, 300 bin dolar yatırım yapan yabancı yatırımcılar için oturum izni 3 yıl olarak belirlenmişti.

Söz konusu kararla son dönemde ekonomik kriz içerisindeki İran'a dış yatırımcı çekmenin hedeflendiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ikamet kolaylığı İRAN yabancı yatırımcı

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